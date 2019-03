Depay brilha e comanda goleada da Holanda sobre Belarus na largada das Eliminatórias da Euro

Na abertura do Grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa 2020, a Holanda manteve o bom momento e goleou Belarus por 4 a 0. Na tarde desta quinta-feira (21), a Oranje venceu com grande atuação de Memphis Depay, que marcou dois, e ainda assistiu Winaldum e Van Dijk, que completaram o placar no De Kuip, em Roterdã.

Com menos de um minuto de jogo, Shitov recuou mal para o goleiro, Memphis Depay foi mais esperto para roubar e driblou o goleiro para abrir o placar logo no começo da partida: 1 a 0. A Holanda não sofreu muitos riscos, não cedendo nenhum chute na direção do gol no primeiro tempo, e mantendo alta posse de bola - 64%.

Aos 10, Babel e Bergwijn tabelaram, a defesa bielorrussa interceptou, mas a bola sobrou para Memphis Depay arriscar chute forte, muito perto da trave direita. Dez minutos depois, Dumfries cruzou da direita, Memphis ajeitou com categoria e Wijnaldum apareceu para completar para o fundo das redes: 2 a 0.

Mesmo sem muitas chances claras daí para frente, a Holanda manteve-se com tranquilidade a frente do placar. Belarus chegou a finalizar cinco vezes, mas sem muito susto para Cillessen.

Para a segunda etapa, Ronald Koeman sacou De Roon para a entrada de Pröpper, mas o panorama da partida pouco se alterou. A Holanda manteve um domínio de forma tranquila - terminou com 62% de posse de bola - e administrou Belarus com maturidade.

Aos nove, De Jong fez passe com categoria para Memphis Depay, que não conseguiu dominar, e a bola sobrou para Wijnaldum, que acabou derrubado por Sivakov. Memphis foi para cobrança, deslocou Gorbunov e fez 3 a 0.

As equipes passaram a fazer mais alterações e o ritmo da partida caiu um pouco. Pelo lado da Holanda, Tete deu muito azar ao se machucar segundos depois de entrar em campo aos 23 na vaga de Dumfries, e sair no minuto seguinte com lesão muscular na coxa, deixando o time com um a menos, já que todas as alterações já haviam sido feitas.

A primeira chance mais clara dos visitantes foi aos 33. Stasevich recebeu longo lançamento dentro da área, tirou de De Ligt e bateu forte e alto, mas parou em grande defesa de Cillessen. Seis minutos depois, em ótimo contra-ataque puxado por Bergwijn, Wijnaldum atravessou dentro da área para Depay, que chutou com potência, mas parou em Gorbunov.

No minuto seguinte, após cobrança curta de escanteio, Promes acionou Depay, que apareceu com espaço dentro da área e finalizou com espaço, parando novamente no goleiro. No rebote, Memphis bateu forte cruzado e van Dijk botou a cabeça na bola para transformar a vitória em goleada: 4 a 0.

Já nos acréscimos, Shitov recebeu lançamento na direita, cruzou para o meio da área e Savitskiy apareceu para dominar e finalizar, e até mandou com perigo, à esquerda do gol, mas não conseguiu descontar o placar em Roterdã.

As duas equipes voltam a campo pelas Eliminatórias para a Eurocopa no domingo (24), às 16h45. A Holanda joga contra a Alemanha, em Amsterdã, enquanto Belarus vai à Belfast para enfrentar a Irlanda do Norte.