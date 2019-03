Falcão marca de pênalti e Colômbia vence Japão em Yokohama 

Japão e Colômbia se enfrentaram na manhã desta sexta-feira (22), em amistoso internacional disputado no Yokohama International Stadium. Com poucas emoções, o único gol da partida foi marcado por Falcão Garcia, de pênalti, dando a vitória aos colombianos por 1 a 0.

A pressão da equipe sul-americana começou cedo. Aos 3 minutos, Machado recebeu de James Rodríguez na esquerda e cruzou para Muriel chegar fechando, de cara para o gol, mas acertar o travessão do goleiro Higashiguchi, perdendo a primeira grande oportunidade da partida.

Os Samurais Azuis melhoraram e tomaram conta do jogo posteriormente. Criando chances e finalizando, mas sem fazer o goleiro Vargas trabalhar. Quem chegou mais perto do gol foi Nakajima, que finalizou com precisão, mas a bola saiu e caiu em cima da rede da meta.

Já na reta final da primeira etapa, Suzuki perdeu a grande chance da etapa inicial. Nakajima levantou na medida para o camisa 13, nas costas da zaga colombiana, mas o atacante, livre, cabeceou para linha de fundo.

Aos oito minutos da etapa final, a Colômbia teve um gol anulado. Palacios cruzou na medida para Falcão, mas o atacante usou a mão para alcançar a bola e fazer o gol. O australiano Peter Green, atento, invalidou o tento.

Aos 18 minutos, a arbitragem viu um toque com o braço do zagueiro Tomiyasu, atrapalhando um cute de Zapata que iria na direção do gol. O pênalti foi assinalado e, dessa vez de forma legal, Falcão colocou a bola no fundo da rede, apesar do goleiro ainda conseguir desviar.

No fim, uma bola no travessão de cada lado. Nakajima pelo lado japonês, quase empatando o jogo, e Luís Diaz para Los Tricolores, já nos acréscimos do jogo, quase ampliando a vantagem dos visitantes no confronto.

O Japão volta a campo na próxima terça-feira (26), contra a Bolívia, às 7h30. O duelo acontece no Estádio Kobe Wing. Já a Colômbia encara a Coréia do Sul no mesmo dia, às 8h, no Seul Stadium. Ambas as partidas são amistosas.