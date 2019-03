França passeia sobre Moldávia pelas eliminatórias da Euro 2020

Em jogo tranquilo,a França bateu a Moldávia no estádio Zimbru, em jogo válido pelas eliminatórias da Euro 2020. O placar da partida foi 4 a 1 para os franceses com gols de Griezmann, Varane, Giroud e Mbappé. O tento de honra dos donos da casa foi anotado por Ambros.

A partida começou morna e muito truncada no meio-campo s, até que aos 24' Pogba deu belo passe de cavadinha para Griezmann que chutou de voleio, sem chances para o goleiro.

Os atuais campeões mal tinham terminado de comemorar o gol e já ampliaram a vantagem com Varane em cobrança de escanteio de Griezmann no primeiro pau.

Ainda na primeira etapa, Giroud fez o terceiro gol após passe de Matuidi, chegando ao seu gol de número 34 com a seleção da França.

Na segunda etapa, Mbappé deixou sua marca após pegar sobra de bola dentro da área e chutar rasteiro no canto esquerdo do goleiro. Ainda tivemos tempo do tento de honra dos donos da casa com Ambros de peixinho.

Com a vitoria, os franceses ocupam a primeira colocação do grupo H, empatado em pontos com a segunda colocada Islândia , mas na frente por conta do saldo de gols 3 contra apenas 2 dos rivais.