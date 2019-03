Com hat-trick de Sterling, Inglaterra goleia Republica Tcheca pelas Eliminatórias da Euro2020

Euro 2020 começou bem para a Inglaterra. Pelo Grupo A das Eliminatórias para a Eurocopa 2020, a Inglaterra goleou a República Tcheca por 5 a 0. A seleção de Harry Kane venceu com uma boa atuação de Jadon Sancho. E hat-trick de Raheem Sterling. Deixando a Inglaterra vencer o jogo com tranquilidade no Wembley, em Londres.

Domínio Inglês

Sterling, foi responsável pela abertura do placar, aos 24’, em uma excelente jogada coletiva Kane jogou para Jadon Sancho, que dominou a bola e cruzou a área toda da defesa do adversário; bastou um toque para a bola entrar e marcar o primeiro do camisa 11 no jogo. Aos 47’ devido à uma falta dentro da área de Kaderabek em cima de Sterling, Harry Kane aumentou a vantagem para a Inglaterra com um gol de pênalti. Não foi uma das melhores cobranças de Kane, mas o suficiente para passar entre as mãos de Jiri Pavlenka e alcançar a rede. A Inglaterra não sofreu riscos, não cedendo nenhum chute na direção do gol no primeiro tempo, manteve a posse de bola 66%.

Gols, grandes atuações e vitória

Logo no início do segundo tempo um susto para os Ingleses, com uma cobrança de falta para os checos, Kaderabek chutou pra fora. Aos sete minutos Pickford parou a bola de Pavelka, o mais perto que a República Tcheca chegou de fazer um gol. Os visitantes chegaram com mais força para o segundo tempo, até começar o show de Sterling.

Aos 16’ o jogador do Manchester City marcou o segundo dele no jogo; ele estava bem posicionado, após jogada de Walker, a boa desviou e a Inglaterra marcou 3 a 0. Pouco tempo depois aos 22’, o gol do hat-trick veio para Sterling, primeiro do jogador na seleção Inglesa; roubada de bola de Barkley, o camisa 11 só esperou o passe para fazer 4 a 0. Pra finalizar, Kalas marcou um gol contra; o chute de Hudson-Odoi tinha sido salvo pelo goleiro Pavlenka mas no rebote tocou em Kalas e entrou no gol. Inglaterra 5, República Tcheca 0.

Pelas Eliminatórias para a Eurocopa, a Inglaterra joga contra Montenegro, em Podgorica na segunda-feira (25), enquanto a República Tcheca recebe a Seleção Brasileira para um amistoso no Estádio Sinobo na terça-feira (26). Os outros membros do grupo A são a Bulgária e o Kosovo.