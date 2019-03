Com gols marcados apenas no segundo tempo, México derrota Chile em amistoso

México e Chile se enfrentaram em amistoso internacional, nesta sexta-feira (22), disputado no Qualcomm Stadium. A seleção mexicana venceu por 3 a 1, com gols de Jiménez, Moreno e Lozano. Castillo descontou para La Roja, mas não foi suficiente.

A primeira etapa foi pouco movimentada, mas mesmo com poucas chances, as duas seleções tiveram chances de balançar as redes. Aos 8 minutos, quem criou a primeira oportunidade foi o Chile. Castillo tentou finalizar de fora da área, de pé esquerdo, mas mandou para fora.

A melhor chance da La Roja na primeira etapa saiu aos 14 minutos. Pela direita, Aránguiz cruzou para área e encontrou Vidal. O volante cabeceou no meio do gol e obrigou Ochoa a fazer grande defesa. Graças ao goleiro, a partida continuou empatada. O México só finalizou com perigo aos 18, com Jiménez. O atacante arriscou de fora da área e quase marcou um golaço, mas a bola foi para fora.

Aos 28 minutos, mais uma grande chance para o Chile. Isla avançou pela direita e cruzou para Morales na área. O atacante não pegou bem na bola e isolou, desperdiçando a oportunidade para inaugurar o placar.

O segundo tempo foi muito mais movimentado que o primeiro. Logo aos 4 minutos, Vidal recebeu na área, pela esquerda, dominou de peito e mandou uma bomba para o gol, mas a bola foi por cima da meta. Aos 6, o árbitro marcou pênalti para o México, após Salcedo cair na área. Jiménez foi para a cobrança, deslocou Arias e bateu no canto esquerdo, para inaugurar o marcador.

Aos 18 minutos, Guardado cobrou escanteio, Moreno subiu mais que todo mundo e ampliou o placar. Na sequência, os Astecas ainda ampliaram. Lozano recebeu de Pizarro na área e finalizou de cobertura na saída do goleiro chileno. Um golaço!

O Chile conseguiu descontar aos 23 minutos. Após cruzamento de Mena pela esquerda, Castillo finalizou com o pé direito, no centro do gol, e diminuiu. O México chegou a marcar mais uma vez, aos 46, com Chicharito, mas o atacante do West Ham estava em posição irregular e o gol foi bem anulado.

O próximo amistoso da seleção mexicana será na próxima terça-feira (26), contra o Paraguai, às 23h (horário de Brasília), no BBVA Compass Stadium. Já o Chile encara os Estados Unidos, também na terça-feira, às 20h55 (horário de Brasília).