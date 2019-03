Schulz marca no fim e Alemanha vira sobre Holanda pelas eliminatórias da Euro

A Alemanha estreou nas Eliminatórias da Euro na tarde deste domingo (24) com uma vitória de virada contra a Holanda, pelo grupo C, em Amsterdã, na Johan Cruijff Arena. Por 3 a 2, Leroy Sané e Gnabry deixaram o time comandado por Joachim Low em vantagem no primeiro tempo, enquanto De Ligt e Memphis Depay empataram no segundo, e, no final, o lateral Schulz virou e garantiu os três pontos para os alemães.

Primeiro tempo alemão

A Alemanha começou bem e pressionou a defesa Laranja, com chances bem executadas de Sané, Gnabry e Ginter nos primeiros minutos de jogo. A Holanda também tentou abrir o placar, mas sem sucesso.

Já aos 14 minutos, uma bobeada do jovem De Ligt deixou Sané livre para área e marcar o primeiro gol com chute cruzado. Aos 24 minutos, o atacante Babel levou perigo para Manuel Neuer, fazendo o experiente goleiro realizar defesas difíceis.

Aos 34, após lançamento de Rüdiger, Gnabry cortou para o meio e aumentou o resultado com chute no ângulo. Falha do zagueiro Van Dijk. A Laranja ainda tentou no final da primeira etapa com Wijnaldum, mas as finalizações não tiveram resultado.

Holanda domina

Se no primeiro tempo falhou, no segundo marcou. De Ligt se redimiu após receber a bola em cruzamento de Depay no alto e mandar para as redes de cabeça.

A Holanda aproveitou o gol para ir para cima e colocar pressão nos alemães. O time da casa não se conteve e aos 18 minutos Depay recebeu na área, recebe toque de Wijnaldum e com finalizou rasteiro, deixou tudo igual em Amsterdã.

Com o empate, a Alemanha recuou e se preocupou em não deixar os rivais aumentar o placar. Aos 34, Wijnaldum quase vira o placar após grande arrancada, até ser parado por Neuer. Os holandeses pressionaram, mas aos 45 minutos, Schulz recebeu de Reus e enfiou para o fundo das redes rivais, garantindo a vitória alemã.

O próximo jogo pelas Eliminatórias da Euro da Alemanha acontece somente em junho, no sábado (08), às 15h45, contra a Bielorrússia.