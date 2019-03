França goleia Islândia no Stade de France e lidera Grupo H das Eliminatórias para a Euro 2020

Sem dificuldades, a França derrotou a Islândia pela segunda rodada das eliminatórias da Eurocopa de 2020. No Stade de France, os franceses bateram facilmente seus adversários por 4 a 0. Umtiti abriu o placar no primeiro. Giroud, Mbappé e Griezmann foram às redes na etapa final e determinaram o triunfo dos Bleus.

A partida começou com os atuais campeões do mundo tocando a bola, sem pressionar fortemente os Vikings. Mas, logo aos 12 minutos, Griezmann bate escanteio, defesa afasta. Na sobra, Mbappé recebe na esquerda e cruza. Umtiti desvia para o gol e abre o marcador. Com a vantagem, os franceses mantiveram a calma. Quase ampliaram com Giroud, um pouco antes do intervalo, mas o goleiro islandês defendeu a cabeçada.

Tentando aproveitar mais os contra-ataques, a Islândia se lançou um pouco mais ao campo ofensivo. E deu ruim. Aos 68', Pavard cruza direita, goleiro sai errado e Giroud, na pequena área, só empurra para as redes: 2 a 0. Dez minutos depois, Griezmann lança Mbappé entre zagueiros. Jovem do PSG domina e dá um toquinho na saída de Halldorsson: 3 a 0. Já no final do jogo, Mbappé retribui assistência para Griezmann, que tira do goleiro: 4 a 0, e caxão fechado.

Com o resultado, o Bleus lideram o Grupo H, com seis pontos e +7 de saldo de gols. Turquia, também com seis pontos porém com +6 de saldo, é a vice-líder. A Islândia venceu na estreia e sofreu sua primeira derrota, ficando em quarta numa chave que tem oito equipes. Vale lembrar que as duas primeiras de cada grupo se classificam.

O próximo jogo da França é só no dia 8 de junho, às 15h45, contra a Turquia, em casa. Já a Islândia visita a Albânia, no mesmo dia, às 10h.