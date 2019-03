No duelo de treinadores portugueses, Coreia do Sul bate Colômbia em Seul

Em Seul (COR), a Coreia do Sul derrotou a Colômbia por 2 a 1, no último amistoso das duas equipes nessa Data Fifa. Jogando em casa, a seleção coreana, treinada pelo português Paulo Bento, teve momentos de superioridade mas precisou contar com grande ajuda do goleiro Arboleda para conseguir o triunfo contra os comandados do também português Carlos Queiroz.

A partida começou com os donos da casa cometendo algumas faltas mais fortes, mas o primeiro cartão amarelo só foi mostrado aos 12, para Hwang In-Beom. Antes disso, aos 6, Son finalizou pela primeira vez mas a bola subiu demais. Aos 16, o leve domínio coreano foi transformado em gol: em contra-ataque, o próprio atacante do Tottenham recebeu no lado direito da área, encheu o pé e Arboleda aceitou, levando um frango, 1 a 0.

E o astro da seleção asiática seguiu faminto dois minutos depois, mas a finalização parou na trave. A Colômbia sentiu demais o gol e só finalizou pela primeira vez aos 23, quando Luis Díaz chutou por cima do gol. Pelo lado direito, com Orejuela, a equipe visitante seguiu buscando o empate e Woo salvou a Coreia aos 36, em grande chute de Cristian Borja. Na última chance da primeira etapa, Villa tentou cruzado e Morelo não alcançou.

Na volta do intervalo, Queiroz colocou James Rodríguez e mostrou que não queria sair da partida sem conquistar pelo menos o empate. Porém, a primeira chance da segunda etapa foi de Hwang Ui-Jo, que driblou Arboleda e chutou para fora. Um minuto depois, aos 3, veio o castigo: Luis Díaz encheu o pé e acertou o ângulo, marcando um golaço, 1 a 1.

Com a partida empatada, o duelo ficou mais equilibrado, até que aos 13, Arboleda falhou novamente: Lee Jaesung arrancou pelo lado direito e arriscou de fora da área, o goleiro colombiano tentou defender mas a bola passou e morreu no cantinho, 2 a 1. Novamente atrás do placar, o treinador colombiano colocou Falcao Garcia em campo.

A equipe sul-americana teve uma boa chance com Villa, mas Woo fez boa defesa. Tentando ampliar, a Coreia falhou na parte final do campo, mas seguiu causando problemas para a defesa colombiana. Aos 30, James encheu o pé de fora da área, e o goleiro coreano fez outra grande defesa.

Nos minutos finais, os dois treinadores continuaram promovendo mudanças nas seleções, e a Colômbia teve duas ótimas oportunidades de empatar, mas Muriel parou em Woo e Falcao teve um gol corretamente anulado. No apito final do árbitro, a torcida coreana pode comemorar a primeira vitória sobre o técnico Carlos Queiroz, no quarto confronto entre os dois.