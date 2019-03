Burgstaller renova contrato e segue no Schalke até 2022 

O Schalke 04 pode contar com uma peça muito importante no elenco nos próximos quatro anos. O austríaco Guido Burgstaller assinou contrato de renovação com o clube até o dia 30 de junho de 2022, após o atual ter data para expirar no ano que vem, em 2020.

Burgstaller chegou ao time dos mineradores em 2017, após transferência do Nuremberg. Disputou 88 partidas nos últimos dois anos, com 28 gols marcados, além de ter desempenhado importante papel na temporada passada, quando o time terminou em segundo lugar. Na atual época, o atacante deixa a desejar, além de perder partidas devido a lesões.

Na última partida, derrota por 1 a 0 contra o RB Leipzig, o jogador foi reserva e entrou no lugar de Mark Uth aos 30 minutos do segundo tempo. O atacante mostrou-se muito contente por continuar no time.

"Estou muito feliz por estar jogando pelo Schalke 04 pelos próximos anos, pois significa muito para mim. Eu gostaria de agradecer a todos que me apoiaram durante o meu tempo aqui. Agora, o importante é que todos nós façamos tudo o que pudermos para sair desta difícil situação na Bundesliga", afirmou o jogador.

O diretor esportivo do Schalke, Jochen Schneider, mostrou-se satisfeito com a decisão do atacante.

"Guido assinando uma extensão de contrato durante este período difícil prova seu compromisso com o clube. Estamos muito felizes por ele ver seu futuro no Schalke", disse o profissional.

O próximo desafio do time será no domingo (31), às 10h30, contra o Hannover, na HDI Arena. Os Azuis buscam uma melhora no campeonato, já que seguem na 15ª posição da Bundesliga, com 23 pontos, próximo da zona de rebaixamento.