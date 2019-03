Ángel Correa sai do banco, marca e Argentina vence Marrocos em Tanger

Na tarde desta terça-feira (26), a Argentina visitou a seleção do Marrocos, em Tanger. Mesmo com uma performance bem abaixo do nível de seus atletas, a equipe da América do Sul venceu a partida por 1 a 0. Ángel Correa, que saiu do banco, marcou o único gol do jogo.

O confronto não foi dos melhores, em nenhum aspecto. Foram seis finalizações ao todo na partida, três de cada lado. Apenas três foram na direção do gol: uma dos marroquinos e duas dos hermanos. Foram, ao todo, 44 faltas na partida e seis cartões aplicados, todos amarelos.

Aos 38 minutos da etapa final, em um contra-ataque, Ángel Correa conseguiu marcar o gol do jogo. O atacante do Atlético de Madrid puxou contra-ataque, tabelou com Matías Suárez, limpou a marcação e bateu, rasteiro e cruzado, no contrapé do goleiro Bono, que nada pode fazer.

Foi o último confronto da Argentina antes da Copa América do Brasil, que começa no dia 14/06. Agora a Albiceleste volta a campo no dia 15/06, contra a Colômbia, na estreia da competição continental. A partida acontece na Fonte Nova, em Salvador, às 19h.