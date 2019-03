Com gols no início, Estados Unidos e Chile ficam no empate em jogo modesto

No final de noite desta última terça-feira (26), Estados Unidos e Chile se enfrentaram em partida amistosa realizada no estádio BBVA Compass, em Houston, Texas. Em um jogo marcado por um primeiro tempo movimentado e gols marcados no início, as equipes empataram por 1 a 1 e saíram de campo satisfeitas com o resultado. Os gols foram marcados por Pulisic (EUA) e Opazo (Chile).

O duelo começou pegando fogo. Logo aos quatro minutos, a seleção norte-americana tratou de abrir o placar. Zardes deu passe em profundidade e achou Pulisic, que finalizou de perna direita e abriu o placar para os EUA. Apesar do gol sofrido, o Chile não se intimidou e partiu para cima.

Após duas chances perdidas com Aránguiz e Vidal, o empate da 'La Roja' saiu cinco minutos depois. Óscar Opazo recebeu a bola, arrematou sem chances para o goleiro estadunidense e deixou tudo igual em Houston. A partir daí, a partida ficou mais truncada.

O Chile voltou a assustar aos 25, com chute de Valdés, e aos 39, após Vidal completar cruzamento de Opazo. Os Estados Unidos sentiram a lesão de Pulisic, substituído aos 34, e caíram de produção. A última oportunidade do primeiro tempo foi do time da casa. Corey Bard recebeu a bola de Bradley, mas não conseguiu marcar.

A equipe sul-americana voltou para a etapa final determinada a conseguir a virada. Nos primeiros dez minutos, a 'La Roja' dominou as ações e teve três boas chances de gol. Aos 11, os EUA assustaram com Zardes, mas foi só. O jogo diminuiu de intensidade e muitas faltas passaram a acontecer.

Depois de praticamente 35 minutos sem lances de perigo, o Chile chegou com Sebastián Vegas, que cabeceou com perigo. O segundo tempo pouco inspirado de ambas as seleções foi determinante para o resultado de 1 a 1, que no final acabou sendo justo.

O Chile volta à campo apenas na Copa América, onde estreia contra o Japão, no dia 17/06. Os Estados Unidos, por sua vez, encerra sua sequência de dois amistosos com um vitória - 1 a 0 sobre o Equador - e um empate. Vale lembrar que ambas as equipes ficaram de fora da Copa do Mundo da Rússia, realizada no ano passado.