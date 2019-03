Bayern de Munique anuncia contratação de Lucas Hernández por cinco temporadas

O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira (27) a contratação do lateral-esquerdo francês Lucas Hernández, do Atlético de Madrid. O jogador se apresenta aos bávaros no dia 1° de julho de 2019, e foi contratado pelo valor integral de sua cláusula de rescisão, a bagatela de 80 milhões de euros (equivalente a R$ 355 milhões na cotação atual), o que o faz a transferência mais cara da história, se tratando de um jogador de defesa. O contrato será de cinco anos, até 30 de junho de 2024.

O atleta de 23 anos nasceu na França, mas foi criado na Espanha, possui a dupla nacionalidade, jogou desde as categorias de base na equipe Colchonera , e como profissional, teve seu único técnico em um time: Diego Simeone.

Hernández que além de lateral, também atua como zagueiro, foi campeão mundial pela França em 2018, atuando em 7 partidas (todas como titular) e dando 2 assistências.

Nos exames, o médico do Bayern, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, identificou uma lesão no ligamento direito do joelho do francês que necessitará de uma cirurgia, e de acordo com a apuração da Agência Efe, o procedimento será realizado ainda hoje e devido a isso, Hernández não voltará a atuar mais pelo seu antigo clube.