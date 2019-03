Hoffenheim faz quatro no Bayer Leverkusen e encosta no G-6 da Bundesliga

Na abertura da 27ª rodada da Bundesliga, o Hoffenheim recebeu o Bayer Leverkusen, na PreZero Arena, nesta sexta-feira (29). Corrido, o jogo se decidiu na primeira metade do segundo tempo. Os mandantes contaram com boa atuação de Belfodil, autor de dois gols, e Kramaric, que fechou o placar. Por sua vez, o Bayer Leverkusen não estava num bom dia, perdeu sua posição no G-6 e viu os adversários desta ronda encostarem. Assim, os Hoffes venceram por 4 a 1.

Decidido no segundo tempo

Se A primeira etapa foi movimentada desde o início. Logo no quinto minuto, Kramaric já assustou o goleiro Hrádecky. Em contrapartida, os visitantes tentavam dominara as ações. Mas, aos 10 minutos, Belfodil abriu o placar com chute no canto direito no canto do arqueiro. A partir daí, o Hoffenheim conseguiu fazer bem o seu jogo: aguardar erro adversário e jogar no contra-ataque. Entretanto, aos 17', Volland empate de cabeça após bela assistência de Brandt. Joelinton, dos mandantes, e Bailey, dos visitantes, ainda tiveram chances, que perderam.

Se o primeiro tempo foi corrido, o segundo foi mais ainda. Já aos seis minutos, Kramaric chutou e Sven Bender desviou para o prórpio gol: 2 a 1. Aos 61', Belfodil fez o segundo dele no jogo, dando tranquilidade para sua equipe. O Leverkusen chegou a ensaiar uma reação, mas as esperanças dos Leões caíram por terra quando Kramaric fez o quarto dos mandantes, fechando o placar aos 79'. Depois do 4 a 1, os times se aceitaram no resultado até o final do jogo.

Com a vitória, o Hoffenheim chega aos 41 pontos e ao oitavo posto, parcialmente. O Bayer Leverkusen permanece com 41, e cai para sétimo. Na próxima rodada, o Hoffe visita o Augsburg, às 10h30 do domingo (7). Um dia antes, também às 10h30, o Bayer recebe o RB Leipzig.