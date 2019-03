Visando Copa do Mundo de 2022, Catar anuncia sistema de análise tática 

Visando desempenho na Copa do Mundo de 2022, a QSL (Qatar Stars League) anunciou que utilizará um sistema de análise tática ao vivo para todos os clubes da liga. Será a primeira liga na Ásia a utilizar essa tecnologia e a segunda no mundo — a Dinamarca foi pioneira no assunto. Segundo a QFA, a federação de futebol local, isso irá "ajudar os treinadores".

Presidente da liga, Hani Ballan disse que será feito para ajudar a melhorar o desempenho. "É um modo de melhorar a performance, e será algo que também será usado pela seleção. Nós acreditamos que desenvolver tecnologia é importante, pois pensamos que sempre há espaço para melhoria".

Funciona da seguinte maneira: câmeras com ângulos diferentes da transmissão, com foco na postura tática. Poderá ser passado no intervalo, em telões no vestiário. Essas imagens ficam disponíveis na beirada do campo, em tabletes. Os auxiliares técnicos que têm acesso.

A FIFA, que já utilizou essa tecnologia na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, aprovou a ideia. Chris Loxton, representante da entidade que estava no evento, em Doha, se mostra otimista e projeta melhorias. "É um grande passo à frente, pois vai além de relatórios físicos e permite que treinadores e assistentes explorem as informações depois".

Os árbitros, por sua vez, estão preocupados, já que o sucesso da empreitada está ligado ao comportamento dos treinadores. Não deverá ser utilizado como um "VAR particular".