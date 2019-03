Em clássico com brasileiros, Al Nassr vence Al Hilal e se aproxima do título saudita

Destacando-se no último ano por "invadir" o futebol brasileiro e levar muitos destaques do país, a Liga Árabe vive momento de reviravolta. Líder durante toda a competição, o Al Hilal perdeu o clássico para o Al Nassr e foi ultrapassado pelo grande rival na tabela. O jogo, que aconteceu na noite desta sexta-feira, terminou em 3 a 2, com Bruno Uvini ex-São Paulo, Santos e Seleção Brasileira, marcando o gol da vitória aos 52 do segundo tempo.

Para piorar a situação do Al Hilal, que conta com estrelas como o espanhóis Botía e Jonathan Soriano, o francês Gomis, o italiano Giovinco, o peruano André Carrillo, além do brasileiro ex-Fluminense e recente alvo do Corinthians Carlos Eduardo, a Liga Saudita só tem mais cinco rodadas para o seu fim, e, com a vitória no clássico, o Al Nassr se colocou á frente da linha de chegada tendo agora 58 pontos, um a mais que o grande rival.

Se do lado azul existem muitos jogadores conhecidos internacionalmente, o Al Nassr é recheado de brasileiros. A começar pela dupla de zaga titular: Maicon, ex-São Paulo, e Bruno Uvini, candidato a herói do título. No miolo de meio? Giuliano e Petros, que dispensam apresentações.

O elenco, comandado pelo treinador português Rui Vitória, ainda tem nomes feito o nigeriano Musa e os marroquinos Amrabt e Hamdallah, que apesar de ser o mais desconhecido entre os estrangeiros, atingiu a marca de 33 gols em 27 jogos, numa temporada que ainda nem terminou. Ex-Liverpool, o goleiro australiano Brad Jones também faz parte do plantel.

O jogo

Quente do início ao fim, o clássico teve nome e sobrenome: Bruno Uvini. O zagueiro brasileiro não só fez o gol da vitória no apagar das luzes, como também já havia marcado minutos antes, no 2 a 1. Sem ter suas estrelas gringas em uma grande noite, o Al Hilal se viu em dificuldade depois do volante Kanno levar o vermelho na metade do segundo tempo.

Com forte apoio de uma multidão de 58 mil torcedores, o time de Riyadh "amassou" até Uvini conseguir furar o bloqueio no último suspiro. Antes do defensor aparecer como artilheiro improvável, Hamdallah já tinha feito o primeiro. Jogadores que estiveram na Copa do Mundo pela Seleção local, Bulayhi e Al Dawsari foram os autores dos tentos do Al Hilal.

Eufóricos, Rui Vitória e Giuliano foram ao delírio com o gol de Bruno Uvini em cima do apito final Foto/Divulgação: Al Nassr FC

Al Wehda

Time que tirou Carille do Corinthians e ajudou a encher os cofres de alguns clubes brasileiros, levando ao todo cinco jogadores do Brasileirão, o Al Wehda faz campanha apenas razoável. A equipe é a sétima colocada, hoje com 10 vitórias e seis empates em 25 jogos. Em função disso, não deverá conseguir vaga para a Liga dos Campeões Asiáticas, já que o terceiro colocado atual possui três rodadas de vantagem em pontos, restando apenas cinco para o final.