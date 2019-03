Atlético de Madrid goleia Alavés fora de casa pelo Campeonato Espanhol

Boa atuação da equipe de Diego Simeone, que volta à vencer. Pela 29ª rodada da La Liga, no Mendizorroza, o Alavés recebeu neste sábado (30) o Atlético de Madrid. A partida foi dominada pelo Atlético. O placar de 4 a 0 garantiu a vitória aos visitantes. Diego Costa e Thomas Parley marcaram gols brilhantes, Saul e Morata completaram o placar.

Começo arrasador

Três minutos após o apito de início do jogo; Saul quase abriu o placar para os visitantes; Pacheco fez a defesa; dois minutos depois Saul marcou; com assistência de Griezmann; o francês fez o passe para o meio-campista que chutou nas pernas de Pacheco marcando o primeiro do Atlético na partida. o Alavés pediu um pênalti não marcado pelo árbitro; os donos da casa alegaram que a mão de Juanfran encostou na bola. Diego Costa aos 11’ fez o segundo gol do Atlético; Koke encontrou Costa no começo da área; um toque e a bola preparada para um chute de 20 metros distância direto pro fundo da rede. Os Colchoneros dominaram o primeiro tempo e os Babazorros não ofereceram perigo.

Reta final

Nem dois minutos de segundo tempo e o Alavés já estava sendo pressionado, um chute de Duarte defendido por Oblak; Aos 11’ do segundo tempo Alvaro Morata marca o dele na partida, aumentando a vantagem para o Atlético; com a ajuda de Lemar que deu o passe para Morata encontrar a rede.

O último gol do Atlético veio com Thomas aos 38’, jogada brilhante; toque na bola e um chute direto pro canto da rede; assistência de Koke que roubou a bola e escolheu o meio-campista para o passe; que não decepcionou; fechando a goleada do Atlético em cima do mandante.

Como fica?

Barcelona lidera o campeonato com 66 pontos, enquanto o vice-líder Atlético de Madrid possui 59, cinco a mais que o Real Madrid na terceira colocação.

Para a próxima rodada, o Atlético se prepara para receber o 13º colocado, Girona. Já o Alavés, com 44 pontos, visita o Sevilla - diferença deles na tabela é de um ponto.