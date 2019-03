Kean sai do banco e garante vitória da Juventus em cima do Empoli pelo Campeonato Italiano

Sem Cristiano Ronaldo, que se recupera de uma lesão sofrida durante o jogo entre Portugal e Sérvia pelas Eliminatórias da Euro, a Velha Senhora recebeu em Turim, o Empoli, pela 29ª rodada da Serie A. O jogo terminou em 1 a 0 para os donos da casa, porém não foi um jogo em que Juve mostrou o seu potencial, o Azzurri dominou o primeiro tempo, com a posse de bola mas não conseguiu marcar. A equipe Bianconera foi assertiva no segundo tempo e garantiu a vitória com Moise Kean, três minutos após o camisa 18 entrar em campo.

Primeira etapa sem emoções

Sem chances de ataque para Juventus no início da partida, o Empoli se manteve com a posse de bola e tentou atacar com mais frequência; apesar de não marcar fez um ótimo primeiro tempo. Para a Juve, foi um jogo frustrante no primeiro tempo. A primeira chance da Juve veio aos 31’ com um cruzamento de Matuidi para Mandzukic, mas Dragowski fez a defesa. Do lado do Empoli, o mais perto que chegaram do gol foi um chute de Krunic de dentro da área.

Kean precisou de três minutos pra marcar o gol da vitória

Juventus entrou em campo no segundo tempo com mais força, se manteve no ataque e logo aos dois minutos chegou perto de abrir o placar com Bernardeski; parado pelo goleiro Dragowski. O gol da partida veio aos 27’ com Moise Kean e assistência de Mandzukic; poucos minutos após entrar em campo Kean recebeu a bola de Mandzukic após um longo chute de Chiellini. Aos 33’ Kean quase marcou o segundo depois de um toque de Pjanic, mas mais uma vez o goleiro do Empoli parou a Juve. O Empoli não levou perigo para a Juve na tentativa de um empate.

Líder na tabela com 15 pontos à frente do segundo colocado, a Juventus reúne 78 pontos e para a próxima rodada o time visita o 13º colocado, Cagliari, na próxima terça-feira (2). Enquanto isso, a situação do Empoli não é das melhores, o time está entre os quatro últimos da tabela, com 25 pontos, um ponto a mais escapando da zona de rebaixamento. E na próxima quarta-feira (3) recebe o Napoli, vice líder do campeonato.