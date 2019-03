Mesmo inferior na partida, United bate Watford em Old Trafford e reencontra vitória 

Após duas semanas sem a Premier League, devido a data FIFA, a rodada 32 do campeonato de pontos corridos mais badalado da Europa voltou com tudo neste final de semana. No Old Trafford, o Manchester United recebeu o Watford em busca de tentar esquecer suas duas derrotas anteriores, para Arsenal e Wolverhampton - pela Premier League e Copa da Inglaterra, respectivamente.

Para isso, o já efetivado Ole Gunnar Solskjær precisou fazer novas mudanças dentro de campo para que o time mudasse sua postura atual e voltasse a vencer. O zagueiro Lindelof foi uma das baixas dos Red Devils. Em seu lugar, Smalling assumiu a segunda posição na zaga junto a Jones - já que Bailly (que não vinha sendo titular absoluto) voltou de sua seleção lesionado. A outra troca foi opcional, já que o treinador norueguês optou por Juan Mata para a vaga de Lukaku.

Sem vencer há 11 jogos no Old Trafford - sendo nove derrotas e dois empates - o Watford sabia que teria um caminho difícil até a vitória contra o United. Javi Gracia, dessa forma, escalou o Watford de uma forma que fosse possível ter equilíbrio entre a defesa e o ataque num esquema com um 4-3-3 bem definido. Na ocasião, o uruguaio Pereyra, Deeney e Deulofeu foram os grandes responsáveis por aproveitar os contra-ataques e produzir ofensivamente para o time visitante.

Surpreendentemente, quem começou melhor foi justamente a equipe de Londres, que soube usar a bola aérea muito bem para “chuveirar” bola na área para Doucouré, Capoue e Deeney, especialistas nesse quesito. E foi assim até os 20 minutos da primeira etapa, já que o United não conseguia fazer transições com qualidade da defesa para o ataque.

Mas, aos 27 minutos, na primeira clara chance de gol do time da casa, o United conseguiu ultrapassar a barreira da defesa do time londrino com um golaço. Luke Shaw roubou a bola no lado esquerdo da defesa, avançou bastante no corredor com a bola nos pés e deu um passe preciso para Rashford sair cara-a-cara com Forster e dar um toquinho ao lado do goleiro para marcar um belo gol para o time da casa, seu 17º na atual temporada.

Após o gol, o Manchester United cresceu incrivelmente na partida ofensivamente falando, acreditando bastante que as jogadas rápidas pelos lados do campo poderiam a melhor opção para agredir o Watford. No minuto 32 quase saiu o segundo dos Red Devils. Depois de uma bola lançada na área, Martial ficou sozinho na frente do goleiro e chutou forte de canhota no peito de Forster para perder uma ótima chance de gol.

O Watford não conseguia se adequar e avançar com rapidez entre as linhas do time adversário. Pereyra e Deulofeu, os jogadores mais prováveis para conseguir tais jogadas, vinham mal na partida e não deixavam a bola com qualidade nos pés do centroavante Deeney.

Com leve superioridade da equipe mandante em relação ao início do jogo, as equipes voltaram para o intervalo com o 1 a 0 persistindo no placar. Foram 5 chutes a gol dados pelo United contra 8 por parte do Watford; enquanto o time da casa dominou a posse de bola e teve 57% da mesma.

No segundo tempo o Watford tentou mostrar que voltou com uma nova postura do vestiário. Os lançamentos longos finalmente funcionaram e Deeney teve a possessão da bola por mais vezes. A primeira boa chance do reinício de partida veio com o lateral-direito Janmaat, que chutou forte por cima do gol de De Gea.

E o panorama continuou o mesmo, com o United sem ver a cor da bola na metade da segunda etapa. Aos 15’, Hughes recebeu uma bola bola rasteira na entrada da área e bateu colocado de primeira para manter o sufoco em busca do gol sobre o United.

Capoue, Pereyra e Deeney continuavam o bombardeio sobre De Gea, mas não conseguiam passar pelo goleiro já que faltava a qualidade para que arrematassem as boas chances criadas. Enquanto isso, os Red Devils seguiam com pouca motivação aparente para fazer mais na partida.

Mas, assim como no primeiro tempo, o castigo pela baixa efetividade do ataque do Watford novamente veio. Em boa jogada entre Andreas Pereira e Lingard, o meia inglês enxergou Martial, que teve que chutar duas vezes para marcar o segundo gol do Manchester United na partida. Foram 27 minutos de muita pressão até o alívio chegar por parte dos Red Devils.

Do outro lado o desespero era aparente. Javi Gracia estava claramente insatisfeito com as oportunidades perdidas apesar do desempenho ofensivo do seu time, que chegava na área adversária com facilidade mas não conseguia concretizar as jogadas.

Doucouré ainda descontou para o Watford no minuto final de jogo, mas já era tarde. Após boa tabela com Deeney, justamente o time londrino chegou a seu gol na partida e botou uma pressão extra para o United no final, deixando o torcedor presente no estádio bem apreensivo.

Com a vitória, o Manchester United segue na briga ferrenha por uma das duas vagas que restam para a Champions League da próxima temporada. O United chegou aos 61 pontos e encostou no Tottenham, atual terceiro colocado. O Watford continua na oitava colocação, com 43 pontos ganhos na Premier League.