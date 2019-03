Em confronto de desesperados, Schalke vence Hannover e respira na Bundesliga

Na HDI Arena, o Hannover recebeu o Schalke 04 pela 27ª rodada da Bundesliga. Precisando urgentemente da vitória para aumentar as esperanças de fuga do descenso, os mandantes jogaram para frente. Mas, do outro lado, o atual vice-campeão alemão também tinha a necessidade dos três pontos para não ver o Stuttgart se aproximar. Contudo, ainda no primeiro tempo, Suat Serder marcou e garantiu a vitória do time de Gelsenkirchen.

Confronto truncado na etapa inicial. Os dois times não tiveram grandes chances antes do intervalo, porém, aos 39', Sarde recebe no bico da pequena área e bate cruzado rasteiro para abrir o placar. Na volta do intervalo, o Hannover foi para cima e trocou um volante por um atacante, mas não surtiu efeito. Tanto nos donos da casa quanto nos visitantes, o grande problema era o último passe, aquele que deixa o centroavante na cara do gol.

Um pouco depois dos 70 minutos, Weydandt quase empatou para o H96, mas a bola resvalou na trave antes de sair. No mais, os três chutes a gol de cada equipe provaram a falta de criatividade dos dois times desesperados.

Com o triunfo, o Schalke chegou aos 26 pontos, e passou o Augsburg, ficando em 14º, seis pontos a mais que o Stuttgart, o 16º. O Hannover fica na lanterna, com 14. Na próxima rodada, os Azuis Reais recebem o Eintracht Frankfurt. O H96 visita o Wolfsburg.