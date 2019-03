Em jogo travado, Rayo Vallecano e Betis empatam pela La Liga

Entrando em campo pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, Rayo Vallecano e Betis não tiveram um início de domingo feliz. Jogando no Estádio de Vallecas, situado dentro do bairro de mesmo nome em Madrid, as equipes empataram em 1 a 1, com gols do artilheiro Raúl de Tomás para o Rayo, e Cristian Tello, que empatou para os visitantes.

O placar foi um balde de água fria nos dois times. Desesperados por pontos para se livrar da queda, até pelo elenco caro que montou, o Rayo Vallecano se frustrou novamente sem os três pontos. Sendo assim, seguirá na zona de degola mais uma rodada, na vice-lanterna com 24 pontos. Podendo, inclusive, cair para a última posição, caso o Huesca surpreenda o Real Madrid.

Se vencesse, o Betis iria a 42 e ficaria próximo da zona de Liga Europa e Liga dos Campeões, podendo embolar a atual disputa. Com o empate, continua distante, tendo 40 pontos e perdendo posição para o Athletic Bilbao, que venceu o Girona na última sexta-feira. O time da Andaluzia agora é o nono, com 40 pontos.

De curiosidade, a partida acabou sendo uma espécie de baile aonde os garções contratados tinham nacionalidade portuguesa. Aos 34 da primeira etapa o ex-Manchester United Bebé deu assistência a Raúl de Tomás, que, como de costume, não desperdiçou e marcou seu 12º na liga. Restando nove minutos para o fim, foi a vez de William Carvalho repetir a dose do seu compatriota, agora em favor do Betis. O volante achou Tello livre na área e o atacante formado no Barcelona conseguiu empatar a partida.

Os times agora voltam a campo no meio da próxima semana, onde curiosamente terão compromissos no País Basco. Na quarta-feira, o Rayo Vallecano enfrentará o Eibar, enquanto, por sua vez, o Betis terá pela frente a Real Soecidad, na quinta.