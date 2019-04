Arsenal vence Newcastle e chega à terceira colocação da Premier League

O Arsenal recebeu o Newcastle nesta segunda-feira (1º) no Emirates Stadium e venceu por 2 a 0 com gols de Ramsey e Lacazette. Com a vitória, os Gunners chegaram aos 63 pontos e assumiram a terceira colocação da Premier League, ultrapassando Manchester United e Tottenham.

A vitória veio sem dificuldades, os gunners não sofreram pressão dos Magpies. No primeiro tempo, Ramsey marcou um gol após escanteio, mas o árbitro anulou o gol, marcando uma irregularidade. Mas não fez falta, porque minutos depois, o próprio Ramsey abriu o placar em definitivo. O galês ficou com a bola depois de Lacazette dividir com os zagueiros, e chutou cruzado, vencendo Dubravka, 1 a 0.

Já na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto, com o Newcastle tentando explorar os contra-ataques. Mas Lacazette tratou de resolver a partida. Depois de Aubameyang tocar de cabeça, o francês tocou por cobertura na saída do goleiro, fazendo uma pintura e marcando o 2 a 0 para o Arsenal.

Com a vitória, o Arsenal ultrapassa os rivais de Londres e Manchester e estaciona na terceira colocação, com 63 pontos, dois a mais do que Tottenham e United. Os gunners voltam à campo na quarta-feira (3) para enfrentar o Wolverhampton (jogo adiado da 31ª rodada). O Newcastle caiu uma posição e ficou em 14º na Premier League. Os magpies só jogam no sábado, quando recebem o Crystal Palace pela 33ª rodada.