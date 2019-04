David Neres: o brasileiro que está ajudando o Ajax na busca de títulos

David Neres e Ajax, o jogador que vem conquistando os holandeses desde o ano passado e agora está encantando os brasileiros. O time que eliminou o Real Madrid da Liga dos Campeões, e aguarda o jogo contra a Juventus, do craque Cristiano Ronaldo, pelas quartas de final da competição internacional. Desde 2003 o Ajax não se classificava para esta fase do torneio.

Ex-São Paulo, Neres foi vendido para o Ajax no começo de 2016, o time holandês pagou para o tricolor um total de 12 milhões de euros. O atacante de 22 anos, já entrou em campo 24 vezes pela Eredivisie, campeonato holandês, e oito vezes pela Champions. Tem sete gols e 12 assistências vestindo a camisa do Filho dos Deuses.

Essas boas atuações lhe renderam uma convocação para a Seleção Brasileira no comando de Tite, foram dois amistosos, contra o Panamá e a República Tcheca. Entretanto entrou só no segundo, quando substituiu Richarlison. O Brasil venceu o jogo por 3 a 1, com gols de Firmino e Gabriel Jesus. Neres deu assistência para o segundo gol de Jesus.

Eredivise

No último domingo (31), o Ajax venceu um jogo importantíssimo pela Eredivisie. A vitória contra o PSV Eindhoven, líder do campeonato diminuiu a diferença entre os dois times na tabela, e agora o Filho dos Deuses tem apenas dois pontos a menos e ainda sonha com o título. David Neres foi destaque em campo pela boa atuação e um gol no finalzinho do jogo.

Com o Ajax em alta, tanto no campeonato holandês quanto na Liga dos Campeões, David Neres terá muitas chances de continuar mostrando suas habilidades em campo e continuar buscando sua vaga na Seleção Brasileira. Próximo jogo do Ajax pelo Campeonato Holandês será nesta quarta-feira (3) contra o FC Emmen e na próxima receberá a Juventus para a partida de ida das quartas-de-final da Champions.