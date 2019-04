Real Madrid anuncia reforma do Bernabéu, e Florentino promete: "O melhor estádio do mundo"

Foi feito nesta terça-feira (2) o anuncio dos detalhes da reforma do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Segundo o presidente Florentino Pérez, o clube merengue passará a ter as melhores instalações e ainda será fonte de renda.

"Devemos ter uma visão do futuro que nos exige o momento e esse futuro passa por um novo Bernabéu que seja referência no século XXI, vanguardista, com comodidade e segurança, com a melhor tecnologia e que seja uma fonte receitas para o clube".

As obras que possuem previsão para conclusão dentro de três anos, terão custo estimado em 525 milhões de euros (cerca de R$ 2,2 bilhões), sendo 100 milhões de euros (R$ 433 milhões) investidos apenas em tecnologia. A maior novidade ficará por conta da cobertura retrátil, que permitirá o fechamento completo do estádio em 15 minutos.

¡Así será el nuevo estadio Santiago Bernabéu! #HalaMadrid pic.twitter.com/80Mvkm0aDO

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 2 de abril de 2019

Florentino frisou também a reforma digital que ocorrerá no estádio, que contará com um espaço dedicado ao e-sport, um placar em 360º, o que além de jogos de futebol, dará a possibilidade de recepção para outros tipos de evento. Outra aposta do mandatário é a de que o estádio irá se tornar um ponto turístico de referência para a cidade de Madrid.

"Esta será uma melhoria para a cidade de Madri. Será o melhor estádio do mundo. É uma grande oportunidade para transformar o estádio em uma ótima plataforma técnica para nos comunicarmos com o mundo. Queremos que seja o grande estádio digital do futuro que será pago com a renda que vem com a sua reforma e fará o Real Madrid competitivo num cenário do futebol cada vez mais incerto".