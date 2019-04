Atlético de Madrid define no segundo tempo e derrota Girona pela La Liga

Com gols de Godín e Griezmann nos últimos minutos, o Atlético de Madrid venceu o Girona por 2 a 0. A partida desta terça-feira (2) no Wanda Metropolitando foi pela 30ª rodada da La Liga.

Foi a primeira vitória dos colchoneros em cima do Girona no comando de Diego Simeone. A última vez que os times se enfrentaram, foi em janeiro, quando o Atlético foi eliminado pelo time catalão da Copa do Rei.

Para o visitante o placar foi duro, já que durante a partida os dois times jogaram de igual pra igual, em alguns lances o Girona se saiu melhor, mas não conseguiu marcar. O primeiro gol veio através de uma cabeçada de Godín, aos 31' do segundo tempo, teve que ser revisto pelo VAR, mas acabou sendo validado. E aos 49' do segundo tempo, último minuto da partida, Griezmann com uma assistência de Vitolo, marcou o segundo gol dos donos da casa.

Na classifcação geral, o Girona tem um total de 34 pontos e está em 14° lugar, e o Atlético continua na vice-liderança com 62 pontos, dez a menos que o líder Barcelona, adversário do Atlético na próxima rodada. O jogo será no Camp Nou no dia 6 de abril, no mesmo dia o Girona recebe o Espanyol.