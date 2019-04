Suárez marca no fim e garante empate do Barcelona contra Villarreal pela La Liga

Villarreal e Barcelona se enfrentaram nesta terça-feira (2) pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogão que teve Messi começando no banco, terminou em 4 a 4, no Estádio de la Cerámica.

Com o resultado, a equipe Blaugrana lidera com tranquilidade e soma 70 pontos. O Villarreal esta na 17° posição, com 30 - dois de diferença para o Celta de Vigo, que abre a zona de rebaixamento

A partida começou com os visitantes jogando de forma empolgante o duelo no Estádio da Cerâmica e logo aos 12 minutos, Phillippe Coutinho aproveitou a assistência de Malcom e abriu o placar para os blaugranas, 1 a 0.

Aos 16’ mais um gol brasileiro. Dessa vez o garçom do primeiro tento (Malcom), foi servido por Arturo Vidal e ampliou a vantagem do time da Catalunha, 2 a 0. Porém os donos da casa demonstraram rápido poder de reação, e aos 23’ diminuíram o placar com Chukweze, 2 a 1. E termina assim o primeiro tempo.

Veio a etapa complementar, e com ela o empate dos donos da casa. Ekambi aos 5' minutos tratou de deixar tudo igual e colocar fogo no jogo. Iborra aos 17’ foi o autor do gol que colocou o "Submarino Amarelo" na frente no marcador, 3 a 2. E aos 35' Carlos Bacca ampliou a vantagem, o que parecia garantir a vitória diante do líder Barcelona.

Mas Álvaro González pôs um ponto de interrogação no resultado, após receber o segundo amarelo e ser expulso, aos 41' minutos do segundo tempo. E não demorou cinco minutos para Léo Messi, que entrou no decorrer da partida, dar esperanças para os catalães, em bela cobrança de falta o camisa 10 tratou de apimentar os minutos finais, 4 a 3.

Aos 43' o improvável aconteceu. Com mais um gol Sul americano, dessa vez de Luís Suárez, o Barcelona chegou ao incrível empate e se manteve à oito pontos de vantagem do Atlético de Madrid, na liderança da La Liga.

As duas equipes voltam à campo no próximo final de semana. O Villareal visita o Betis, no sábado, às 15h45. Já o Barcelona joga um dia antes, contra o vice-líder Atlético de Madrid, às 15h45. Ambos os confrontos serão pelo campeonato nacional.