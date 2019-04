Wolverhampton faz mais uma vítima e bate Man United de virada pela Premier League

Pela 33° rodada da Premier League, o Manchester United perdeu de virada para o Wolverhampton por 2 a 1 jogando no Molineux Stadium nesta terça-feira (02). Os gols da partida foram marcados por Diego Jota e Smalling (contra) para os mandantes; e McTominay para os Diabos Vemelhos.

Com o resultado, o United estacionou na quinta colocação, podendo cair uma posição e ver os adversários abrirem vantagem na luta pela Champions League.

O jogo começou bastante frenético, logo na saída de bola, Lingard avançou até a entrada da área e finalizou sem força, era sinais de que o Manchester United iria para cima. Aos cinco minutos, Dalot fez bela jogada pelo lado direito do ataque, cruzou para Lukaku que mandou uma tijolada de cabeça, obrigando Rui Patrício fazer uma linda defesa.

Após jogada do brasileiro Fred, McTominay recebe na entrada da área e acerta um bonito chute no canto direito do goleiro Rui Patrício, abrindo o placar para o Manchester United. Aos 16 minutos, Rui Patrício faz mais uma boa defesa após finalização de cabeça de Lingard dentro da pequena área.

O Wolverhampton não assustava e aos 24', após falha de Fred, Raúl Jimenez roubou a bola e acerto um passe milimétrico para Diogo Jota empatar o jogo.

O United ainda teve mais uma chance no primeiro tempo, aos 45 minutos, Pogba tabelou com Lukaku, que deixou o atacante livre para finalizar cruzado, passando muito perto do goleiro português.

No início do segundo tempo, Ashley Young fez falta dura em Diogo Jota e recebe o segundo cartão amarelo, deixando os Diabos Vermelhos com 10 homens em campo. Dessa forma, o time de Solskjaer apertava, mas não concluía as chances em gols.

Aos 30 minutos, após levantamento na área, Smalling dividiu com o goleiro De Gea e terminou empurrando a bola para o fundo das redes, virando o placar para os donos da casa. Desorganizado, o Manchester United ainda viu Ivan Cavaleiro acertar o travessão do goleiro espanhol já nos minutos finais.

Com a derrota, o Manchester United continua com 61 pontos e agora torce por derrotas do Tottenham, que recebe o Crystal Palace em casa, na abertura do novo White Hart Lane; e Chelsea, que recebe o Brighton & Hove Albion em casa.