Em jogo de nove gols, Bayern de Munique leva susto, mas elimina Heidenheim da Copa da Alemanha

Com certeza, muitos esperavam uma sonora goleada do Bayern de Munique sobre o Heidenheim, time da segunda divisão alemã. Mas isso não aconteceu. Na Allianz Arena, o vice-líder da Bundesliga recebeu o Blaut-Rot pelas quartas de final da Copa da Alemanha, disputada em jogo único. A abertura do placar logo aos 12 minutos deu a impressão que a partida seria fácil. Süle foi expulso após o gol e os visitantes viraram. Na volta do intervalo, O Bayern virou a mesa, tomou o empate novamente, mas, de pênalti, Lewandowski passou a régua na vitória por 5 a 4.

Um Bayern perdido

O começo do jogo foi como todos esperavam: Bayern com maior posse de bola. Logo aos 12 minutos, Goretzka abriu o placar (1 a 0). Em seguida, aos 13', Süle foi expulso por ser o último homem da defesa e dar carrinho no atacante na meia-lua. A partir daí, o Heidenheim cresceu no jogo. Tanto é que Glatzel empatou aos 26' (1 a 1). Sem temer o todo poderoso, o Blau-Rot segiu em ofensiva e conseguiu a virada aos 39', com Schnatterer, em chute cruzado (1 a 2). Os donos da casa estavam perdidos, com a defesa batendo cabeça, inclusive o goleiro Ulreich com Hummels, que, numa saída de bola, chutou a redonda no parceiro.

A ida para o intervalo na frente do placar foi um sonho para o Heidenheim (Foto: Bayern de Munique)

Um Heidenheim guerreiro, mas inferior

Na volta do intervalo, Niko Kovač ajeitou seu time ao colocar Lewandowski e Coman nos lugares de James e Rafinha. Com isso, o Bayern cresceu, se impôs e revirou o jogo em vinte minutos. Aos 53', Müller empatou num sem-pulo (2 a 2). Dois minutos mais tarde foi a vez de Lewandowski ir às redes (3 a 2). Fazendo um bom segundo tempo, Gnabry também deixou o dele aos 65' (4 a 2). Até aí, parecia que os bávaros tinham pego as rédeas do confronto.

Em lance avulso surgido a partir de um buraco na defesa dos mandantes, Robertt Glatzel marcou o segundo dele no jogo (4 a 3) e reativou as esperanças dos visitantes. Três minutos depois, pênalti para o Heidenheim. Glatzel pegou a bola e bateu com calma no meio do gol: 4 a 4. Um novo empate já deixava o jogo com um roteiro surpreendente. Totalmente aberta, a partida estava aberta para ambos os times. Aos 79', Gnabry mandou no travessão.

Aos 83', quase que Dovedan deixava o clube da segudona na frente do placar, mas, no contra-ataque, pênalti para o Bayern porque o zagueiro pôs a mão na bola. Lewandowski bateu com classe, fez o quinto e fechou o placar em 5 a 4 para a equipe da Baviera.

Pênalti batido pelo polonês do Bayern (Foto: Bayern de Munique)

Próximos compromissos

Com nove gols, o Heidenheim conseguiu incomodar bastante o Bayen de Munique, que se classificou às semifinais. Agora, o atual vice-líder do Campeonato Alemão se junta ao Hamburgo, que eliminou o Paderborn, e ao RB Leipzig, que despachou o Augsburg.

O próximo jogo do Bayern é o clássico com características de final antecipada contra o Borussia Dortmund, às 13h30 do sábado (6). Já o Heidenheim atua no domingo (7), às 8h30, contra o Koln, pela Segunda Divisão, onde ocupa a sexta colocação e busca a terceira posição e a qualificação à primeira.