Empoli supreende Napoli e deixa zona de rebaixamento do Campeonato Italiano

Empoli recebeu o Napoli nesta quarta-feira (3) para a partida da 30ª rodada da Serie A, na Itália. A equipe de Carlo Ancelotti está 10 pontos à frente da Inter, garantindo a vaga na Liga dos Campeões, já o Empoli apesar da última vitória contra a Frosinone permanece na parte de baixo da tabela. O Azzurri garantiu a quinta vitória seguida jogando em casa. O marcador terminou 2 a 1 para os anfitriões. Diego Farias e Giovanni Di Lorenzo e Piotr Zielinski descontou para napolitanos.

Com maior parte da posse de bola, o Napoli teve algumas chances no primeiro tempo; mas o Empoli conseguiu atacar mais e aos 28' abriu o placar; com uma assistência de Ismael Bennacer, Diego Farias, do lado esquerdo da área chutou direto para gol, abrindo o placar no Estádio Carlo Castellani.

O Partenopei marcou aos 44' com Piotr Zielinski; chute de fora da área, deixando tudo igual no fim do primeiro tempo. Passado quatro minutos depois do início do segundo tempo, uma cobrança de escanteio para o Empoli, Ismael Bennacer cruzou e encontrou Di Lorenzo para cabecear e marcar o segundo do Empoli, fechando o placar.

Com a vitória o Empoli marca 28 pontos, e fica à um ponto da zona de rebaixamento. O Napoli se mantem com 73 pontos em segundo lugar. O próximo desafio do vice-líder é em casa, contra o Genoa no próximo domingo (7), no mesmo dia o Empoli visita a Udinese em busca de mais uma vitória.