Bom para ninguém: Roma e Fiorentina ficam no empate e ampliam fase ruim na Serie A

AS Roma : Mirante; Santon (Karsdorp, min. 68), Fazio, Juan Jesus, Kolarov; N'Zonzi, Cristante; Kluivert (Pellegrini, in. 58), Zaniolo (Under, min. 75), Perotti; Dzeko. Técnico: Claudio Ranieri

No reencontro após o 7 a 1 sofrido em janeiro, a Roma, diante de seu torcedor, ficou no empate em 2 a 2 com a Fiorentina, pela 30ª rodada da Serie A. A Viola esteve duas vezes na frente, com gols de Pezzella e Gerson, mas Zaniolo e Perotti marcaram para igualar o placar no Olimpico, nesta quarta-feira (3). Os giallorossi só venceram um de seus últimos seis jogos na temporada, enquanto a Viola empatou pela 15ª vez no Italiano e não ganha a sete partidas.

O início da Fiorentina foi muito positivo. Logo aos quatro, Dabo avançou pela esquerda, cruzou rasante para a área e Benassi apareceu para finalizar com espaço, parando em ótima defesa de Mirante. Aos 11, em ótima jogada do ataque da Viola, Gerson recebeu de Simeone e deu grande passe em profundidade para Muriel, que bateu cruzado de primeira e exigiu nova intervenção difícil do goleiro giallorossi. No lance seguinte, Biraghi cobrou escanteio da esquerda, Pezzella subiu na segunda trave com espaço e tocou de cabeça para abrir o placar: Fiorentina 1 a 0.

Apesar deste bom começo ter se convertido em vantagem, a Fiorentina cochilou e cedeu o empate logo em sequência. Após ótima bola atravessada por Dzeko, Kluivert cruzou no meio da área, Zaniolo subiu alto e tocou no canto de Lafont. A bola bateu na trave, e correu em cima da linha antes de entrar: 1 a 1.

Mesmo com a reação imediata, a Roma não conseguiu dominar o jogo em nenhum momento. A Viola teve 53% de posse de bola, oito a cinco finalizações e três a dois em chutes certos, além de uma bola na trave. Ela veio aos 24. Muriel recebeu a bola na intermediária, teve muito espaço para ajeitar o corpo e arriscou chute forte de longe, parando no pau.

A Roma só conseguiu criar uma chance aos 32. Dzeko deixou Biraghi para trás em jogada individual, trouxe para o meio e arriscou de pé esquerdo, mas Lafont caiu e mandou para escanteio. A Fiorentina manteve-se mais perto do gol de Mirante, mas não conseguiu buscar a vantagem antes do intervalo.

A Viola conseguiu rapidamente voltar a frente do placar no segundo tempo. Aos seis, após bola atravessada por Biraghi, Benassi ajeitou para a entrada da área e Gerson, emprestado pela Roma, bateu de primeira. A bola desviou em Juan, tirou totalmente o goleiro da jogada e morreu no fundo das redes: 2 a 1. Outra vez, porém, não soube segurar. Aos 12, Kluivert fez boa ação pela direita, cruzou para o outro lado e Perotti apareceu para finalizar forte, de primeira, sem chances para Lafont: 2 a 2.

A Roma passou a ser o time com mais iniciativa na segunda etapa - terminou com 51% de posse de bola e 15 a 12 em finalizações -, enquanto a Fiorentina passou a se defender mais e não achar alternativas para atacar, mesmo com o retorno de Chiesa ao time no segundo tempo. Mesmo mais presente no ataque, não foram muitas as ocasiões claras dos mandantes. Aos 30, Perotti bateu falta com categoria, mandou na pequena área e N'Zonzi subiu dividindo com Vitor Hugo, e acabou cabeceando por cima.

A reta final da partida teve muitos espaços cedidos pelas duas equipes e algumas chances em contra-ataque - além de algumas disputas mais ríspidas -, mas pouca eficiência para chegar no gol rival e o 2 a 2 se manteve.

Com 48 pontos, a Roma ocupa o sétimo lugar, mesma pontuação dos dois times à sua frente - Atalanta e Lazio - e do time que vem atrás - o Torino. A distância para a zona de Champions League é de quatro pontos. Já a Fiorentina mantém-se encalhada no meio da tabela: 10ª colocação, com 39 pontos.

A Roma volta a campo no sábado (6), quando joga em Gênova diante da Sampdoria, às 15h30. No domingo (7), logo às 7h30, a Fiorentina joga diante de seu torcedor contra o vice-lanterna Frosinone.