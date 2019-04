Manchester City bate Cardiff com facilidade e reassume ponta da Premier League

O Manchester City recebeu o Cardiff no Ettihad Stadium nesta quarta-feira (03), pela 33ª rodada da Premier League. Os cityzens não tiveram dificuldade para derrotar o 18º colocado do campeonato e aplicaram 2 a 0, suficiente para retomar a liderança.

Com a bola rolando, não demorou para a pressão do City fazer efeito e gerar um gol. Com três minutos Mahrez recebeu de Gabriel Jesus e finalizou rasteiro, mas o goleiro Etheridge fez boa defesa. Aos seis, Laporte lançou a bola em profundidade para De Bruyne, que finalizou quase que sem ângulo e abriu o placar no Ettihad, 1 a 0.

A pressão durou toda a primeira etapa, com Gabriel, Mahrez e Sané perdendo boas oportunidades. Mas o trio se redimiu aos 44'. O argelino cruzou para a área, Gabriel ajeitou no peito e Sané finalizou para ampliar o placar, 2 a 0 City.

Na etapa final, não saíram mais gols, mas o volume de jogo do time de Pep Guardiola continuou avassalador, criando e perdendo muitas chances. Logo aos cinco, Fernandinho tocou para Foden que bateu mal, para a defesa de Etheridge. Aos 20, o goleiro do Cardiff fez excelente defesa após cabeçada de Laporte.

A primeira chance do Cardiff saiu aos 28 do segundo tempo com Niasse, que cortou para o meio e bateu, para a defesa de Ederson. Aos 40, contra-ataque veloz do Cardiff após Walker escorregar. Niasse saiu na cara do gol, mas perdeu o controle da bola, desperdiçando a última boa oportunidade do jogo.

Com a vitória, o City retornou à liderança, com 80 pontos, um a mais que o Liverpool, restando 6 rodadas para terminar o campeonato. Os cityzens encaram o Brighton no sábado (06) pela semifinal da Copa da Inglaterra.

Já o Cardiff permaneceu na 18ª colocação, cinco pontos atrás do Burnley, primeiro fora da zona de rebaixamento, e que é o próximo adversário do Cardiff, no dia 13 de abril, pela Premier League.