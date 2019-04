Com direito a virada, Liverpool vence o Southampton e reassume liderança da Premier League

O Liverpool derrotou o Southampton por 3 a 1, pela 33ª rodada da Premier League, no St. Mary's Stadium, com gols de Keïta, Salah e Henderson, Long marcou para os mandantes.

A partida começou com um ritmo muito alto, e os comandados de Klopp encontravam muita dificuldade para sair com a bola, pois os Saints aplicavam uma pressão enorme na saída de bola.

E logo aos 9', Long abre o placar para o Southampton. Após o cruzamento de Bertrand, Hojbjerg dá uma casquinha de cabeça e a bola fica perfeita no pé do irlandês, que manda pro gol.

Em resposta, o Liverpool ataca com perigo em arrancada do zagueiro Matip, aos 16', rolou para Salah que cruzou na cabeça de Mané, exigindo uma defesa de Gunn.

22' de jogo, Liverpool mantém a posse de bola no ataque, mas encontra dificuldades de encontrar espaços na defesa montada por Ralph Hasenhüttl.

A pressão do Liverpool finalmente deu em algo, aos 36', Alexander-Arnold faz belo cruzamento para Naby Keïta, que empata o jogo e marca também seu primeiro gol com a camisa dos Reds.

O primeiro tempo termina bem equilibrado, com as propostas bem definidas, um de atacar e encurralar o adversário em seu campo na busca pelo gol, e o Southampton buscou o contra ataque com muita velocidade na procura pelos espaços deixados na defesa do Liverpool.

Na volta do segundo tempo, o Southampton volta melhor, pressionando o Liverpool em seu campo e conseguindo jogadas perigosas. Aos 50', Valery recebeu lançamento de Bertrand, que cruzou e a bola sobrou para Redmond, que arrisca perigosamente em direção ao gol do Alisson.

Aos 64' Mané arranca e faz bela jogada individual, invade a área e cruza para Firmino que livre, chuta mal de canhita e perde chance incírvel para os comandados de Jürgen Klopp.

O tempo ia passando, o Liverpool fazia uma pressão absurda e o gol parecia cada vez mais maduro. Até que aos 80', em contra ataque, Salah recebe a bola ainda no campo de defesa, arranca e finaliza de fora da área marcando seu gol de número 50 pelo Liverpool na Premier League, virando o jogo.

O gol deu uma grande injeção de ânimo para o Liverpool que dominava totalmente os Saints, e um pouco depois de virar o jogo, aos 86', Matip lançou uma linda bola para Firmino que fez uma linda jogada e tocou para o capitão Henderson, marcando o terceiro gol do Liverpool no jogo e matando o confronto.

O Southampton conseguiu durante boa parte da partida, manter o seu plano de jogo e até envolver o Liverpool de certa forma, mas com o lampejo individual de brilhantes jogadores, no jogo de hoje foi Mo Salah, resolvendo todas as dificuldades da partida com seu gol, alavancou uma vitória maiúscula para os visitantes, os colocando novamente na liderança da Premier League.