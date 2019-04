Leipzig goleia Leverkusen e se firma ainda mais no G-4 da Bundesliga

Bayer Leverkusen e RB Leipzig jogaram na manhã deste sábado, na BayArena, em Leverkusen. O duelo foi movimentado do início ao fim, os visitantes foram buscar o resultado, com dois belos gols.

Lá e cá

O time da casa começou melhor, criando boas oportunidades e levando mais perigo a meta rival. Logo aos 11 minutos, Kevin Volland entrou na área em velocidade e foi derrubado. Assinalado o pênalti, Kai Havertz converteu e abriu o placar.

Os visitantes não se abalaram e responderam na mesma moeda aos 17 minutos, quando Forsberg foi derrubado perto da área por Aranguiz. Sabitzer se apresentou para bater e colocou no ângulo adversário para empatar. Sete minutos mais tarde, Havertz apareceu recebendo passe dentro da área, finalizando sem chances para o arqueiro rival e o Bayer de novo na frente.

Leipzig controla as ações

O jogo retornou em ritmo bom e com novas chances surgindo, como a de Volland que fez mais um para os donos da casa, mas o VAR acabou anulando o gol. Aos 18 minutos, o Leipzig foi mais feliz, com Timo Werner recebendo na esquerda e chutando no canto de Hradecky.

Aos 25 minutos, o VAR aparece novamente, ajudando o árbitro a marcar um toque de mão dentro da área de Mitchell Weiser. Forsberg cobrou e virou o jogo para o Leipzig. Na reta final, aos 38', o brasileiro Mateus Cunha, que tinha entrado no intervalo, driblou o marcador e tocou por cima do goleiro, ampliando o placar. O Bayer ainda tentou chegar, mas não conseguiu balançar as redes, assim o placar se manteve em 4 x 2 para o time visitante.

Como ficam

Com os três pontos, o RB Leipzig se consolida no terceiro lugar da Bundesliga, com 55 pontos, cinco a mais do que o Eintracht que vem logo atrás. Já o Leverkusen amarga a terceira derrota seguida no campeonato e segue ladeira abaixo, com 42 pontos, na 8ª colocação.

Na próxima rodada, o Leipzig recebe o Wolfsburg no sábado (13), às 10h30 (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, o Bayer Leverkusen encara o Stuttgart, fora de seus domínios.