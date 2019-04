VAR entra em ação e garante vitória do Eintracht Frankfurt sobre Schalke na Bundesliga

Na manhã deste sábado (06), o Eintrach Frankfurt foi até Gelsenkirchen enfrentar o Schalke 04 e saiu com a vitória por 2 a 1. Após abrir o placar ainda no começo do jogo, aos 13 minutos, com Rebic, os visitantes viram o Schalke empatar ainda no primeiro tempo, com Serdar. Porém, quando o relógio já apontava o final do jogo, o VAR entrou em ação e apontou pênalti - convertido por Jovic.



Com o resultado, o Frankfurt se consolida na quarta posição (52 pontos), 5 à frente do Borussia Monchengladbach, que ainda joga amanhã (07) contra o Werder Bremen, às 13h. O Schalke, por sua vez, permanece na 14ª colocação, com 26 ponto - e ainda com o fantasma do rebaixamento à sua volta. E a equipe azul-real ainda pode ser ultrapassada pelo Augsburg, que joga diante de sua torcida também nesse domingo, às 10h30, contra o Hoffenheim.

Início disputado

Como era de se imaginar, as equipes começaram o jogo de maneira bastante igual. Logo nos primeiros minutos, Rebic, um dos craques da equipe, abriu o placar. Foi o nono tento do croata na competição. Mas o Schalke não tardou a reagir. Serdar empatou e deixou tudo igual, tranquilizando os torcedores.

VAR garante vitória

O segundo tempo continuou disputado, com ares inclusive de tensão. Com as duas equipes ainda com objetivos no campeonato, estava claro que o gol poderia sair ao menor erro de qualquer uma delas. Quando o relógio já apontava os 48 minutos do segundo tempo, Kostic driblou Serdar, o autor do gol, e recebeu um pisão no tornozelo. O jogador recebeu o segundo amarelo e foi expulso.



A expulsão deixou o jogo quente, e logo em seguida veio o lance decisivo. Kostic, novamente ele, chutou de fora da área e a bola carimbou a mão de Caligiuri. Após vários minutos de paralisação devido ao uso do VAR, o árbitro marcou pênalti e aplicou o cartão amarelo no italiano do Schalke. Na cobrança, Jovic bateu alto, firme, e garantiu a vitória dos visitantes. Foi o 17° gol do jogador, que é o vice-artilheiro da Bundesliga.



Confiança lá em cima para a equipe, que na quinta-feira (11) vai até Lisboa enfrentar o Benfica pelas quartas de final da UEFA Europa League.