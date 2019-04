Após goleada, Lewandowski é elogiado e Kovac fala em cautela: "Ainda não acabou"

Neste sábado (6), o Bayern de Munique venceu com tranquilidade a equipe do Borussia Dortmund, por 5 a 0, e retomou à liderança da Bundesliga, batendo um adversário direto. Lewandowski foi o artilheiro do dia, ele que fez história no Campeonato Alemão ao marcar duas vezes na partida e superou a marca de 201 gols no torneio. A partida ainda teve quatro tentos que foram marcados no primeiro tempo.

Nas redes sociais, o atacante polonês foi bastante elogiado por sua atuação e principalmente, por um dos gols feitos na partida.

Robert Lewandowski acaba de chegar a marca de 200 gols na Bundesliga! Lenda! pic.twitter.com/II0R85lbMH — MIA SAN MIA (@HomeFCB) 6 de abril de 2019

It's looking more and more like another one for Lewy 🎯 pic.twitter.com/7MljNwFaW0 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 6 de abril de 2019

Em entrevista após a partida, o técnico Niko Kovac não escondeu a satisfação e a alegria de ter vencido mais um clássico na história contra o Dortmund:

"Foi uma ótima apresentação durante os 90 minutos. Estou muito orgulhoso do time."

Mesmo empolgado com os cinco gols da sua equipe, o treinador bávaro preferiu manter o discurso do pés no chão para a sequência da temporada.

"A vitória de hoje foi totalmente merecida, mas a corrida pelo título ainda não acabou. Temos que mostrar o mesmo desempenho nos próximos jogos."

Com a vitória, o Bayern retomou a liderança do Campeonato Alemão, a Bundesliga, com 64 pontos. Um a mais do que o Borussia Dortmund. O RB Leipzig vem na terceira posição com 55, faltando seis rodadas do fim da competição.