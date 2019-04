Com Benzema decisivo, Real Madrid vence Eibar de virada pelo Campeonato Espanhol

Em um duelo de poucas emoções, mas o Real Madrid bateu o Eibar por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, neste sábado (6), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Cardona abriu o placar para os Ameros, enquanto Benzema virou para os donos da casa.

Torcida pega no pé

Assim que a bola rolou, a equipe de Guipúscoa empurrou os Blancos no campo de defesa. Aos 8', Isco alçou para Bale, que rolou para Benzema estufar as redes, porém, o francês estava em imposição irregular. Após um bom tempo, a partida ficou morna e com nenhuma finalização. Aos 38', Escalante passa com facilidade pela marcação, toca rasteiro no meio de Varane e Valverde. Marc Cardona aparece na pequena área e toca por cima de Navas. Sem acréscimos, a torcida soltou os pulmões para vaiar o Madrid.

Benzema com a cabeça

Os Merengues voltaram mais ligado. No primeiro minuto, Modric arrematou de fora da área, mas Dmitrovic encaixou. Aos 54', Bale fez lançamento para Benzema, o goleiro saiu atrapalhado e o atacante escorou. Contudo, novamente estava impedido. No entanto, a história mudou quatro minutos depois. Odriozola cruzou na linha de fundo, o camisa 9 foi no segundo andar para cabecear dentro das redes. Aos 81', Kroos cobrou escanteio curto com Asensio, que devolveu. O alemão cruzou na pequena área e Benzema mandou de testa.

Como fica?

A vitória deixa o Real Madrid com 60 pontos, no terceiro lugar. Por sua vez, o Eibar permanece na 11ª posição, com 39.