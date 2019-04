Juventus derrota Milan de virada e torce por tropeço de Napoli para conquistar Italiano

Em jogo marcado por polêmicas, Juventus e Milan se enfrentaram pela 31ª rodada da Serie A, no Allianz Stadium. O placar da peleja foi 2 a 1 para os donos da casa. Dybala e Kean estufaram as redes, já o Piatek descontou para os rossonero.

Diavolo domina

A partida começou com os milanistas impondo seu estilo de jogo e tendo as principais chances de gol. Aos 36', tivemos um lance polêmico. Após cruzamento, Alex Sandro bloqueou a bola com mão gerando pedido de pênalti, no qual, foi negado após analise do VAR.

Dois minutos depois, o Milan chegou ao gol. Bonucci falhou na saída de bola, Bakayoko aproveitou, tocou para o artilheiro Piatek, que completou para as redes, sem chances ao compatriota Szczesny.

Velha Senhora mortal

Na segunda etapa, a Juventus voltou decidida a virar a partida e começou a se impor. Aos 60', Musacchio deu carrinho em Dybala e cometeu o pênalti. Na cobrança, o atacante chutou no meio do gol para empatar.

Independente do placar, os visitantes tentavam fazer o gol da vitória, mas em meio a essa vontade acabaram tomando a virada. Após erro na saída de bola de Calabria, a bola sobrou nos pés de Can, que encontrou Kean livre dentro da área para acertar belo chute no canto esquerdo, sem chances para Reina.

Como fica?

Com o resultado, a Juventus chega aos 84 pontos e se mantém na liderança. A velha senhora torce para a derrota do Napoli para se consagrar campeã. Já o Milan ocupa a 4ª posição, com 52 - apenas um à frente da Atalanta rival direta pela briga por vaga na Champions League.

Duelos

A Juventus volta a campo pela Champions League na quarta-feira contra o Ajax. Já o Milan retorna apenas pela Serie A no fim de semana contra a Lazio.