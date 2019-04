M'gladbach empata com Werder Bremen e ambos tropeçam em seus objetivos na Bundesliga

Buscando continuar na briga por vaga na Champions League, o Mgladbach recebeu na tarde deste domingo (7), o Werder Bremen, que visa participar da próxima Europa League. Em jogo marcado por muitas finalizações para fora, o empate pairou pelo Borussia Park. Com isso, nem Ursos e nem Papagaios saíram satisfeitos no fechamento da 28ª rodada da Bundesliga.

A primeira etapa teve domínio do Borussia. Em duas chances, os mandantes quase abriram o placar, mas Pléa e Hazard pararam no goleiro Pavlenka e na trave, respectivamente. Com esquema tático focado na dupla de ataque Rashica e Eggestein, os alviverdes até que incomodaram o arqueiro Sommer, mas nada espetaculoso.

Na volta do intervalo, o confronto melhorou. Logo aos 49 minutos, Neuhaus invadiu a área, driblou o goleiro e, sem ângulo, conseguiu empurrar ao fundo das redes: 1 a 0. Depois disso, o Werder se abriu mais e Rashica quase empatou aos 59'. Maestro do time, Kruse não jogou bem em comprometeu a criação de jogadas do Alviverde, mas, aos 79', Klaassen empatou, em cabeçada da marca do pênalti: 1 a 1. Depois do gol, o medo de perder atrapalhou a vontade de ganhar. Empate no Borussia Park.

Como ficam?

Agora, o M'gladbach ocupa a quinta colocação e tem 48 pontos, quatro a menos que o Eintracht Frankfurt, quarto e último da zona de classificação à Champions League 2019/20. O Werder fica com 43, em oitavo, dois pontos a menos que o sexto, o Wolfsburg. Na próxima rodada, os Ursos visitam o Hannover. Os Papagaios recebem o Freiburg. Ambos os jogos às 10h30 do sábado (13).