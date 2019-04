Barcelona vence Atlético de Madrid e se aproxima do título da La Liga

Na tarde deste sábado, o Barcelona derrotou o Atlético de Madrid por 2 a 0, pela 33° rodada do Campeonato Espanhol. com promessa de um jogo duro e muito esperado por ambas as torcidas. Messi e Suarez marcaram no segundo tempo.



O jogo começou quente, os catalães pressionando e tendo mais volume, enquanto a equipe de Simeone, esperava por um contra ataque. Mas as coisas ficaram difíceis para os visitantes, que tiveram Diego Costa expulso aos 28'. Os mandantes pressionavam, mas tudo parava em Oblak, que vinha sendo o nome do jogo.



Após um primeiro tempo de pressão catalã, o Barça voltou com a mesma pegada na etapa final, criando oportunidades a todo o tempo. O brasileiro Malcom, entrou no lugar do volante Arthur, colocando ainda mais o time para frente.

O maior obstáculo continuava sendo Oblak, que vinha sendo o nome do jogo. Até que aos 85' jogados, Luis Suárez recebeu fora da área e mandou no cantinho, o goleiro ainda foi, mas ela beijou a trave e morreu no fundo das redes.

Em contra-ataque, para Messi carrega pela direita, deixou Gímenez no chão e só dá um toquinho para tirar completamente, e fechar a conta no Camp Nou.