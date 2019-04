Frosinone surpreende Fiorentina e vence duas partidas seguidas pela primeira vez na história na Serie A

Embalado com uma vitória com gol aos 58 do segundo tempo na última rodada, o vice-lanterna Frosinone aproveitou a fase ruim e venceu a Fiorentina por 1 a 0, em Florença, na manhã deste domingo (7). Ciofani saiu do banco e foi novamente o herói dos canarini, assim como na vitória contra o Parma no meio da semana.

Essa foi a primeira vez em duas participações na história da Serie A que o time giallazzurro venceu dois jogos em sequência, e também a primeira vitória na história em quatro jogos contra o time de Florença. Já a Viola não vence a sete partidas, e não consegue uma vitória em casa pelo Italiano desde dezembro.

A Fiorentina fez um primeiro tempo dominante no Artemio Franchi. Logo aos dois, em contra-ataque rápido, Muriel ajeitou para a direita e Mirallas apareceu dentro da área para chutar cruzado, mas Sportiello defendeu com os pés. Durante a etapa inicial, a Viola teve 66% de posse de bola e sete finalizações, contra cinco do Frosinone, que pouco chegou perto do goleiro Lafont.

Aos 23, após bola trabalhada na cobrança de escanteio, Biraghi cruzou da direita, a zaga desviou e Milenkovic apareceu livre para finalizar de forma acrobática na pequena área, porém mandou em cima do goleiro. Apesar de estar sempre mais perto do gol rival, a Fiorentina tropeçou na postura defensiva frusinate, e abusou das bolas aéreas. Em mais uma delas, aos 36, Biraghi cobrou falta lateral e Benassi desviou livre na pequena trave, errando por pouco o alvo.

A única chance mais clara dos visitantes veio aos 36. Aproveitando saída errada de Laurini, Paganini recuperou e finalizou com desvio. Após mais um corte não-definitivo, Beghetto chegou batendo no rebote e deu trabalho para Lafont, que segurou em dois tempos a único boa ocasião do primeiro tempo.

A Fiorentina começou o segundo tempo com uma grande pressão no campo defensivo, mas não conseguiu criar nenhuma chance realmente clara, nem manter o ímpeto ao longo da etapa final. Stefano Pioli colocou o time para frente aos 13, trocando Benassi e Gerson por Dabo e Simeone, porém a Viola se desorganizou e passou a ceder muitos espaços ao Frosinone, que conseguiu se organizar para criar as chances mais claras.

Aos 13, Beghetto cobrou escanteio da esquerda, Goldaniga se livrou da marcação de Dabo e cabeceou livre na entrada da pequena área, mas errou alvo e perdeu chance inacreditável para os visitantes. O ala continuou sendo a arma mais perigosa do Frosinone em jogadas de contra-ataque. Aos 39, ele recebeu na esquerda, cruzou para a segunda trave e Paganini cabeceou cruzando, mandando muito perto da trave direita de Lafont.

A Fiorentina melhorou com a entrada de Vlahovic, e viveu um momento de pressão a partir dos 30 minutos. Aos 35, Chiesa recebeu bola atravessada de Mirallas na esquerda, deixou Paganini para trás e bateu com muito efeito, parando na trave de Sportiello. Porém, quatro minutos depois, Pinamonti recebeu na direita, avançou e tocou para Ciofani, que dominou e girou batendo cruzado da entrada da área para abrir o placar em Florença: Frosinone 1 a 0.

A ansiedade da Fiorentina se transformou em desespero e, apesar de ter ficado com um jogador a mais após a lesão de Salamon, a Viola não conseguiu quebrar a sequência péssima. Aos 48, Vlahovic apareceu fora da área para conseguir um bom cruzamento na cabeça de Simeone, que desviou colocado, mas mandou em cima do goleiro e não conseguiu evitar mais uma derrota do time de Florença.

A Fiorentina continua estagnada da décima posição, com 39 pontos, e volta a campo no próximo domingo (14), às 10h, em um dérbi contra o Bologna, novamente em casa. No mesmo dia, mas às 15h, o Frosinone, que tem 23 pontos, a cinco da saída da zona de rebaixamento, recebe a Internazionale, às 15h30.