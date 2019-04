Com show de Hazard, Chelsea bate West Ham e permanece no G-4 da Premier League

A reta final da Premier League vem sendo muito acirrada pelo título, mas a briga pela Champions League é ainda maior. O Chelsea recebeu o West Ham em Stamford Bridge e venceu por 2 a 0, com dois gols de Eden Hazard, um em cada tempo. Com a vitória, os blues chegaram aos 66 pontos e pularam para a terceira colocação – com um jogo a mais que Tottenham, Arsenal e Manchester United.

O Chelsea começou a partida sem deixar o West Ham respirar, aos 23 minutos, Hazard recebeu de Jorginho ainda no meio-campo, passou no meio de três jogadores dos Hammers e finalizou no canto esquerdo do goleiro Fabianski, marcando um golaço e abrindo o placar para os mandantes.

No segundo tempo, o West Ham voltou melhor após mudança feita pelo técnico Manuel Pellegrini. O jogo ficou mais equilibrado e o visitante começou a assustar a meta do goleiro Kepa Arrizabalaga, aos 38 minutos, Snodgrass levantou na área e Arnautovic finalizou de cabeça, a bola desviou e passou muito perto do gol.

A partida começou a ganhar sinais de drama, duelo equilibrado e os dois times com espaços para atacar, até que aos 45 minutos, Barkley recebeu na entrada da grande área e deu um passe perfeito para Hazard finalizar cruzado e fechar o placar e dar a vitória aos azuis.

Agora, o Chelsea se prepara para encarar o Liverpool no próximo domingo, em Liverpool às 12h30. Já o West Ham vai visitar o Manchester United no sábado, partida marcada para às 13h30.