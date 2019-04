Com invencibilidade em casa, Liverpool recebe Porto nas quartas da Champions League

Visando a vantagem para o jogo da volta, Livepool e Porto medem forças no Anfield, na Inglaterra, pela partida de ida das quartas de final da Uefa Champions League a partir das 16h (de Brasília). Para isso, os Reds de Klopp contam com boa sequência em casa onde não perdem desde setembro de 2018. Do outro lado, os Dragões de Sérgio Conceição podem focar também num bom retrospecto como visitante neste ano: perderam apenas duas vezes fora de casa em 2019. Contudo, alguns desfalques importantes dificultam a vida dos treinadores.

Livepool quer manter boa fase

Líder da Premier League, o Liverpool divide as atenções da temporada com a competição continental e chega às quartas após eliminar o todo poderoso Bayern de Munique (3 a 1 no agregado). Dessa forma, é rotulado como o favorito para logo mais. Chamberlain está de fora por lesão e Robertson por suspensão, mas Lallana, que era dúvida, foi confirmado e vai para o jogo.

"Estamos num excelente momento"

Com a palavra na coletiva, o treinado Jurgen Klopp focou em dizer que seu time está indo bem nos treinamentos e passando por um bom momento na temporada.

"Estamos em grande forma, para ser honesto. No treino, é possível ver que estamos num excelente momento, mas as outras equipes também estão. Todos temos o mesmo objectivo. À noite vão ver que o Porto também quer passar, vai ser difícil, mas é assim que deve ser."

Provável escalação do Liverpool: Allisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Milner; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Técnico: Jurgen Klopp.

Porto com desfalques

A equipe portuguesa chega com moral ao jogo desta tarde porque eliminou a Roma nas oitavas, com um placar agregado de 4 a 3, com direito a gol salvador de Alex Telles no final do confronto da volta. Porém, justamente o herói da classificação, Alex Telles ainda é dúvida para enfrentar o Liverpool. O brasileiro se recupera de lesão no tornozelo. Além dele, o técnico Sérgio Conceição não poderá contar com Héctor Herrera e Pepe, ambos suspensos.

"O que conta é o rendimento diário"

Na entrevista às vésperas do jogo, o treinador português lembrou do gigantismo da equipe inglesa, mas reforçou que o que vale é a preparação diária, não o dinheiro.

"Olhamos para o Liverpool como uma equipa fortíssima, que em 16 jogos em casa no campeonato e só empatou dois. E na época passada foi finalista na Champions League. Sabemos de todo o seu poderio, dos muitos milhões que tem, mas o que conta é o rendimento diário e a preparação para cada jogo."

Provável escalação do Porto: Casillas; Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles; Danilo, Otávio, Corona; Brahimi, Marega, Soares. Técnico: Sérgio Conceição.

Revanche?

O time inglês tenta repetir a façanha da última temporada e barra o Porto novamente. Nas oitavas da ano passado, o Liverpool levou a melhor após golear os rivais de hoje por 5 a 0 em Portugal e empatar em 0 a 0 na cidade do Beattles. Mas, nem Van Dijk e nem Sérgio Conceição querem lembrar do último encontro entre ambas equipes.

Van Dijk: "Será difícil de novo, eles obviamente não querem que aconteça o mesmo que o ano passado. Eles estão nas quartas de final da Champions League e não é por acaso. Merecem estar onde estão e será extremamente duro vencê-los".

Sérgio Conceição: "Não há sentimento de vingança, é apenas um jogo de futebol e todos são diferentes. Temos de perceber que nenhum resultado momentâneo pode mudar o rumo da nossa equipa. O que aconteceu no ano passado foi no ano passado".