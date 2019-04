Firmino brilha e Liverpool bate Porto pelas quartas da Champions League

Liverpool e Porto se enfrentaram no Anfield, em duelo válido pela primeira partida das quartas de finais da Uefa Champions League. Com Firmino se destacando com um gol e uma assistência, os ingleses fizeram o resultado ainda no primeiro tempo e deram importante passo para a classificação.

O Porto começou a partida com o intuito de quebrar o ritmo dos ingleses, e com um minuto até assustou com Marega. Mas não demorou muito para que toda a estratégia portuguesa fosse minada. Aos 4' minutos, Mané fez jogada pela esquerda e encontrou Firmino, o brasileiro rolou para Keita, que contou com o desvio na defesa e abriu o placar, 1 a 0.

O Liverpool crescia no jogo, os visitantes não conseguiam se compactar e muito menos ficar com a bola, o que só fortalecia o jogo dos anfitriões. Aos 21', mais um lance contundente dos donos da casa. Em trapalhada da defesa rival, Salah aproveitou, se livrou de Felipe e tocou na saída de Casillas,a bola passou rente a trave e por pouco os Reds não chegaram ao segundo gol.

Os mandantes pressionavam a saída de bola e deixava o Porto sem saída, e a superioridade foi premiada aos 25' minutos, quando em jogada de toque de bola, Handerson encontrou Arnold, que cruzou para Firmino, que só teve o trabalho de escorar para o fundo das redes, 2 a 0.

Os portugueses até tentaram uma reação aos 29', quando Marega entrou pela esquerda e finalizou, mas Alisson trabalhou bem na intervenção. Mesmo assim o domínio era vermelho, e em cruzamento de Handerson, Firmino pegou de primeira e quase marcou o terceiro. Era a última chance mais clara de uma primeira etapa dominada pela equipe de Klopp.

Veio a segunda etapa e logo aos 2' minutos Mané marcou o terceiro, mas a arbitragem assinalou impedimento do senegalês. Alivio português.

O Liverpool dava campo ao adversário e esperava uma jogada oportuna para usar a velocidade de seus atacantes. E aos 17' voltou a assustar. Salah finalizou de dentro da área, mas a bola desviou em Handerson e foi para fora.

O time visitante respondeu poucos minutos depois, com Marega entrando pela direita e batendo cruzado, mas Alisson em dois tempos fez a defesa. Um minuto depois Mané recebeu de Keitae bateu colocado, e por pouco não marcou um golaço.

Marega era o principal jogador ofensivo do Porto, e aos 33' novamente a equipe chegou ao ataque pelos pés dele, que invadiu a área pelo lado esquerdo e soltou uma bomba que assustou o goleiro brasileiro Alisson.

A partir dali tivemos um Liverpool diminuindo o ritmo, administrando o resultado e um Porto tentando diminuir o prejuízo e chegar com vida no jogo de volta. Mas brilhou mesmo o lado vermelho, que deu um grande passo para se classificar para às semis.

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana, por seus campeonatos nacionais. O Liverpool recebe o Chelsea, no domingo (14), 12h30. Já o Porto visita o Portimense, um dia antes, às 14h.