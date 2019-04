Cristiano Ronaldo marca e Ajax busca empate; decisão fica para volta na UCL

Jogando fora de casa, a Juventus sofreu com a pressão do Ajax e ficou no empate por 1 a 1 contra os holandeses. Com o resultado, o time italiano avança às semifinais da competição com um simples 0 a 0 em casa, enquanto o clube dos países baixos precisa de uma vitória ou empate a partir de dois gols para avançar.

No retorno de Cristiano Ronaldo ao time titular, o gajo não decepcionou e anotou seu gol no fim do primeiro tempo. Aos 44 minutos, cruzamento de João Cancelo na grande área, o português se posicionou bem e mandou para o fundo das redes do goleiro Onana. Todavia, a resposta do Ajax veio logo no início do segundo tempo, quando aos 30 segundos, o brasileiro David Neres invadiu a área e bateu sem chances para o goleiro Szczesny.

Juventus e Ajax voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (16), às 16h00 (Horário de Brasília), na Arena Juventus, em Turim.