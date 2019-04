Jürgen Klopp elogia Liverpool após vitória sobre o Porto: “Desempenho muito bom”

Vitória tranquila do Liverpool em cima do Porto pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. Após a partida em Anfield, Jürgen Klopp saiu satisfeito com o desempenho do seu time em campo. O treinador alemão garantiu que o Liverpool merecia a vitória pela forma que jogou.

“Foi um bom jogo, um bom jogo, um jogo controlado em muitos momentos. Nós merecíamos a vitória, 100%, marcamos dois gols maravilhosos e fomos - em muitas situações - realmente perigosos, do lado direito, especialmente com Mo, Hendo e Trent, as cruzes e os passes. No geral, um desempenho muito bom”, afirmou Klopp.

Sobre o adversário, o treinador do Liverpool falou dos pontos fortes que deixaram o time inglês algumas vezes preocupados: "Eles tinham muitos lances de bola parada, porque eles são muito bons nisso e você não quer desistir deles, mas é assim - eles também o fazem e nós os defendemos bem. O problema foi um pouco no segundo tempo, demos um ou dois contra-ataques e tivemos que controlar um pouco mais. Nós perdemos um pouco a direção da peça, não tocamos mais tão claro. Nós ainda estávamos na área e todas essas coisas, isso era bom, mas depois de defender os contra-ataques tivemos que trabalhar muito e custar um pouco, você perde um pouco de ritmo. Foi o que aconteceu. Eu teria adorado se o gol de Sadio tivesse contado porque era uma situação brilhante, uma situação brilhante. Tudo bem, 2-0, o jogo continua, temos que ir lá, temos que lutar."

Klopp também falou da performance de Naby Keita, autor do primeiro gol do Liverpool: "Ele pareceu muito, muito bem esta noite - todos eles, trabalhando duro e jogando bem com bons passes. O gol de [Naby] foi brilhante, eu adorei; foi desviado, sim, mas a situação como o fizemos, foi o meio espaço que queríamos usar. Os meninos fizeram isso muito bem, então foi um ótimo desempenho”.

Sobre o jogo de ida, o treinador disse que o time dele está pronto: “O Porto tentará de tudo para revidar - e será um jogo realmente difícil, mas é assim que deve ser nos quartos de final. Nós estaremos prontos.”

O próximo encontro dos dois times será no Estádio do Dragão em Porto, no dia 17 de abril.