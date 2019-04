Porto recebe Liverpool buscando reverter o resultado adverso da ida para avançar na Champions

Depois de um confortável 2 a 0 em Anfield, o Liverpool viaja até Porto para enfrentar a equipe que dá nome à cidade. Agora, no tradicional Estádio do Dragão, os visitantes ingleses podem até perder por um gol de diferença que ainda assim se classificam para as semifinais da UEFA Champions League. O confronto será nesta quarta-feira (17), às 16h (horário de Brasília).

Vindo de uma vitória impactante por 2 a 0 contra o Chelsea pelo campeonato inglês com uma atuação espetacular de Mané e Salah, a motivação do time do norte da Inglaterra não poderia ser maior para encarar o time português. Além disso, é o atual líder da Premier League e há meses briga ponto a ponto o Manchester City para ver quem termina o torneio no topo.

O provável Liverpool de Jürgen Klopp deve ter em campo o seguinte time: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Milner; Fabinho, Henderson e Keita; Mané, Firmino e Salah.

Apesar da desvantagem na competição internacional, o FC Porto vem bem em Portugal e está empatado em número de pontos com seu arquirrival Benfica no campeonato português- já que ambos tem 72 pontos ganhos - e só está na ponta devido ao saldo de gols favorável.

Apesar de saber que é bem difícil, o meia mexicano Herrera não deixa de acreditar na possibilidade da tríplice coroa pelo Porto, que deve conquistar o Campeonato Português, a Taça de Portugal e a Liga dos Campeões se quiser atingir o feito:

“Penso que a nível pessoal estou melhor do que no ano passado, os números mostram isso. No que diz respeito ao coletivo, tentamos sempre superar as metas que ficaram para trás. Este ano só seria melhor se ganhássemos o campeonato, a Taça de Portugal e a Champions, que é um sonho que ambicionamos muitíssimo”, disse o volante.

Agora com a volta do zagueiro luso-brasileiro Pepe, o técnico Sérgio Conceição terá 100% de seu elenco disponível para encarar os ingleses e deve escalar: Casillas; Maxi Pereira, Felipe e Pepe; Corona, Danilo Pereira, Óliver Torres e Alex Telles; Otávio, Soares e Marega.