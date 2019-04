Depois da vitória em Turim, jogadores do Ajax já pensam na conquista da Champions

Na vitória contra a Juventus, o Ajax garantiu a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões. Autor de um dos gols holandeses, Donny Van de Beek falou da importância de vencer contra uma equipe igual a Juventus, e do pensamento positivo para o próximo desafio na semi-final. Para o próximo confronto, a equipe holandesa aguarda o vencedor da partida entre Tottenham e Manchester City.

"É claro que estou pensando em vencer a Liga dos Campeões, você tem que acreditar nisso. Se não, será difícil. Nós derrotamos um dos melhores times da Europa. Por que isso não deveria ser possível novamente na próxima rodada?", afirmou o camisa 6.

O Ajax dominou a posse de bola e não deixou a Juventus atacar muito durante o jogo, Cristiano Ronaldo marcou, mas Van de Beek e De Ligt marcaram para a equipe de Erik ten Hag e garantiram a vitória. Ziyech e Neres, perderam grandes oportunidades. O placar poderia muito ter sido maior que o de 2 a 1.

"Não seria estranho se tivéssemos vencido 1-4. Isso soa estranho, porque a Juventus é uma equipe que normalmente não dá quase nada. Mas depois do intervalo nós perdemos algumas chances."

A propósito, as oportunidades perdidas não fizeram com que Van de Beek duvidasse de um resultado bem-sucedido em Turim.

"Por um momento pensei: não será assim mesmo. Mas essa sensação desapareceu rapidamente, porque a mantivemos fechada na defesa." disse o jogador.

Ten Hag está orgulhoso que sua equipe venceu mais um importante adversário, fora de casa.

"Esse duelo, por exemplo, foi incomparável com o jogo fora de casa contra o Real Madrid. Esta certamente foi uma partida de luta, certamente no começo. No primeiro tempo, tivemos muita dificuldade em sair da pressão oportunista da Juventus, mas sobrevivemos à tempestade e no segundo tempo conseguimos mesmo jogar futebol."

Citou também sobre as oportunidades que o time perdeu, para melhorar para as próximas partidas.

"Havia mais e mais espaço para nós no segundo tempo, tivemos quatro ou quinhentos por cento de chances", disse Ten Hag. "Nós deveríamos ter fechado o jogo mais rápido. Pode ser estranho ser crítico agora, mas eu acredito. Devemos lidar melhor com as chances. Mas aqui está um treinador satisfeito, estou muito orgulhoso do meu time. Nós dominamos aqui novamente no segundo tempo."