Festa adiada! Com gols de brasileiro, Nantes vence e adia título do PSG na Ligue 1

O Paris Saint-Germain precisava apenas de uma vitória para comemorar seu oitavo título da Ligue 1, mas o clube da capital francesa foi até Nantes com seu time B nesta quarta-feira (17) e perdeu de virada para os donos da casa por 3 a 2, gols do brasileiro Diego Carlos (duas vezes), Majeed Waris para os mandantes; Daniel Alves e Metehn Güçlü para os visitantes.

A partida começou sem grandes chances para as duas equipes, somente aos 19 minutos da etapa inicial que Daniel Alves recebeu passe de Leandro Paredes e abriu o placar para o visitante. A resposta do canarie não demorou muito, três minutos depois, aos 22, o brasileiro Diego Carlos empatou a partida. No final do primeiro tempo, o Nantes virou o jogo com Majeed Waris, após assistência de Samuel Moutoussamy.

O segundo tempo foi muito equilibrado, os sete minutos, Diogo Carlos ampliou o placar para os donos da casa. O PSG partiu para cima, o técnico Thomas Tuchel fez alterações colocando mais jogadores ofensivos em campo, mas somente aos 44 minutos os parisienses diminuíram o placar, Metehn Güçlü marcou para os visitantes após assistência de Colin Dagba - ambos entraram no segundo tempo - e assim terminou a partida.

O próximo jogo do PSG será domingo (21) contra o Mônaco no Parc des Princes, em Paris, caso vença a partida, o PSG se tornará o terceiro maior campeão do Campeonato Francês, junto com o próprio Mônaco e Nantes.

Já o Nantes jogará contra o Amiens dentro de casa também no domingo, caso vença, pode dar tchau de vez ao fantasma do rebaixamento.