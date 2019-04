Conheça Erik Ten Hag, o homem que está no comando do Ajax

Erik Ten Hag foi um zagueiro sem muitas habilidades. Durante sua carreira como jogador, atuou somente em clubes médios da Holanda, disputando a Eredivisie, entre eles FC Twente e FC Utrecht. Quando se aposentou no Twente, trabalhou na categoria de base do clube. No PSV foi treinador auxiliar, até assumir pela primeira vez o comando de uma equipe profissional no Go Ahead Eagles. Nessa primeira experiência, levou o Eagles até a sexta posição na segunda divisão holandesa. Saiu da Holanda para Alemanha e assumiu o comando do time II do Bayern de Munique.

A sua passagem por lá durou quase 02 anos, tendo a oportunidade de trabalhar com Pep Guardiola. Setores da imprensa afirmam que Ten Hag deve muito de seu estilo de jogo às técnicas que aprendeu com o treinador catalão. Assim que deixou a Alemanha, retornou à Holanda no comando do FC Utrecht e fez bonito como treinador. Em duas temporadas deixou o time entre os cinco primeiros na classificação da Eredivisie. A chegada em Amsterdã foi em dezembro de 2017, quando assumiu o comando do Ajax, desde então tem se destacado, e agora está levando a equipe às semifinais da Liga dos Campeões.

Ajax na Champions

Com a chegada de Erik ten Hag, o futebol do Ajax cresceu e voltou a ser visto pelo mundo. Sua equipe, atualmente tem um dos elencos mais promissores entre os jogadores jovens da Europa. O futebol do Ajax é um futebol baseado no desejo de atacar, controlar a posse de bola e jogar sem medo. Até aqui, parece ser a receita do sucesso.

Na fase de grupos da Champions, o Ajax caiu no grupo de Bayern e Benfica, e os garotos do futuro conseguiram passar e sem perder uma partida. Os desafios enfrentados na Liga dos Campeões nos dá mais visibilidade, e podemos medir com mais precisão a qualidade do trabalho que o treinador tem feito. O Ajax eliminou o atual campeão da competição, Real Madrid, na casa dos adversários. Com goleada histórica, de 4 a 1. E na última terça-feira (16) eliminou a Juventus, time do craque Cristiano Ronaldo, por 2 a 1. Classificado para às semifinais o Ajax enfrentará o Tottenham Hotspur.

Estilo de jogo

Criativo adepto do jogo de posição. Não poderia ser diferente como um bom holandês e seguidor de Guardiola. Os jogadores em campo tem tarefas e responsabilidades específicas a serem desempenhadas, dependendo somente da fase que o jogo se encontra. A posse de bola é a ferramenta para construção de jogo e desestabilização do adversário, não uma finalidade em si mesma. O treinador não tem medo de mudar a posição de seus jogadores de acordo com as qualidades que eles vão apresentando.