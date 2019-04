Liverpool goleia Porto e avança às semifinais da Champions League

O Liverpool está nas semifinais da UEFA Champions League. Os reds passaram sem dificuldades pelo Porto, na tarde desta quarta-feira, no estádio do Dragão, em Portugal, e aplicaram uma goleada por 4 a 1. Mané, Salah, Firmino e Van Dijk marcaram os gols da equipe inglesa, enquanto o brasileiro Éder Militão descontou para o time da casa.

Líder da Premiere League, a equipe inglesa aguarda pelo sorteio que vão definir os confrontos das semifinais da Champions League. Ajax, Barcelona e Tottenham serão os possíveis adversários dos reds na próxima fase da competição. Pelo Campeonato Inglês, o Liverpool terá o Cardiff pela frente neste domingo (21), às 12h, no Cardiff City Stadium.

Já o Porto, por sua vez, terá que focar na luta pelo título nacional. Neste momento, o Dragão é o vice-líder do Campeonato Português, mas possui os mesmos 72 pontos do Benfica, ficando atrás apenas nos critérios de desempate. O próximo adversário da equipe será o Santa Clara, neste sábado (20), no palco da partida de hoje, às 16h30.

Um passo de cada vez

Precisando reverter a derrota sofrida no primeiro confronto, o Porto foi para cima do Liverpool nos minutos iniciais. A primeira chance veio quando Corona recebeu na direita, limpou para o meio e bateu firme de pé esquerdo, mas a bola passou por cima do gol de Alisson.

Entretanto, quando a rede balançou a primeira vez foi a favor dos visitantes, e o VAR entrou em ação. Salah dominou entre três marcadores na área e chutou cruzado. A bola encontrou Mané na segunda trave. O atacante empurrou para as redes, o assistente assinalou impedimento no lance, mas, com a ajuda do árbitro de vídeo, o gol foi validado.

A resposta do Porto veio logo em seguida. Após cruzamento que foi efetuado no lado direito, Brahimi chegou finalizando na segunda trave e obrigou Alisson a fazer uma linda defesa para manter o Liverpool na frente.

Chuva de gols e passaporte carimbado

O Porto voltou para o segundo disposto a se lançar ao ataque, mas viu o Liverpool aproveitar os espaços concedidos para construir uma goleada. Logo aos 19 minutos, após um contra-ataque rápido, Alexander-Arnold lançou Salah na ponta esquerda. O egípcio dominou e bateu na saída de Casillas para ampliar o placar.

Pouco tempo depois, o Dragão respondeu à altura. Após uma cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, o brasileiro Éder Militão subiu mais que a defesa do Liverpool e testou firme para diminuir a vantagem inglesa no placar.

Sem forças para buscar mais gols, o Porto viu o time visitante construir uma goleada. Aos 31 minutos, Henderson avançou com liberdade pela direita e efetuou um cruzamento na cabeça de Firmino. O camisa 9 testou com força e marcou o terceiro dos reds na partida.

Ainda deu tempo para mais um. Após o escanteio cobrado pelo lado esquerdo, Mané desviou na primeira trave e Van Dijk, totalmente livre de marcação, cabeceou sem sair do chão para consolidar a goleada e selar a classificação do Liverpool para as semifinais.