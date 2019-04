Valencia volta a vencer Villarreal e se classifica para as semis da Europa League

O Valencia venceu o Villarreal, na tarde desta quinta-feira (18), e garantiu a classificação para as semifinais da UEFA Europa League. Com gols de Toni Lato e Daniel Parejo, os ches ganharam por 2 a 0 e deixaram o placar agregado do confronto em 5 a 1.

Classificação a parte, o Valencia terá pela frente o Betis, no próximo domingo (21), às 15h45, no estádio Benito Villamarín, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Os ches ocupam sexta colocação na classificação e ainda sonham com uma vaga na Champions League da próxima temporada.

O Villarreal, com a eliminação de hoje, só terá a La Liga para disputar até o final desta temporada. Também no domingo, às 13h30, o Submarino Amarelo enfrenta o Leganés no estádio La Cerámica. A equipe precisa da vitória para não entrar na zona do rebaixamento do Campeonato Espanhol.

Gol de segurança

A partida começou equilibrada. Em vantagem no placar agregado por causa da vitória no primeiro confronto, o Valência buscava o primeiro gol apenas para administrar a partida, enquanto o Villarreal ia ao ataque em busca de diminuir o prejuízo e manter as chances de classificação.

Não demorou para a rede balançar. A eficiência do Valncia se sobressaiu diante da fragilidade do Submarino Amarelo. Aos 13 minutos, Gonçalo Guedes achou Toni Lato na pequena área. O lateral bateu de pé esquerdo, não deu chances para o goleiro do Villarreal e abriu o placar da partida para aumentar ainda mais a vantagem da equipe mandante.

O Villarreal buscou a reação, mas não conseguiu levar perigo. Na melhor chance do Submarino Amarelo, Manu Trigueros cruzou para a área e Gerard Moreno cabeceou no centro do gol, facilitando a defesa do goleiro brasileiro Neto.

Passaporte carimbado

O Valencia conseguiu garantir a vaga para as semifinais no início do segundo tempo. Aos 9 minutos, Daniel Parejo cobrou falta com precisão, a bola foi no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro Andrés Fernández, ampliando o placar para os donos da casa e selando a classificação.

A equipe visitante tentou diminuir a vantagem do Valencia. Jaume Costa acionou Alfonso Pedraza, que finalizou bem, mas Neto defendeu. Em seguida, foi a vez de Gerard Moreno tentar, mas o chute acabou bloqueado.

Administrando o resultado, o Valencia tocava a bola e tentava criar boas chances, mas não conseguiu assustar o gol de Andrés Fernández. O Villareal, por sua vez, ainda chegou com Manuel Morlanes e Pablo Fornals, porém as chegadas não levaram perigo a Neto e o placar não foi alterado.